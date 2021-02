LEGRAND : sombre au CAC 40, les résultats et perspectives déçoivent

Legrand affiche une des plus fortes baisses du CAC 40 ce matin, perdant plus de 3,03% à 75,38 euros. Le géant des équipements électriques a publié avant l'ouverture des marchés des résultats en-deçà des attentes, notamment au quatrième trimestre, et des perspectives à moyen terme revues à la baisse et jugées trop prudente.



Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires de la firme limougeaude est ainsi ressorti en baisse de 7,9% à 6,1 milliards d'euros, pour un résultat net part du groupe de 681,2 millions, en chute de plus de 18%. Au quatrième trimestre, elle a fait état d'un repli organique de l'activité de 5,1% au trimestre dernier, alors que le consensus des analystes visait un peu mieux: -3,4%.



En Europe, l'activité de Legrand est ressortie en baisse de 7,9% sur l'année, dont -9,7% dans les pays matures (33,3% du chiffre d'affaires du Groupe). Cette évolution est principalement liée à la dégradation de l'environnement sanitaire et économique, particulièrement marquée au deuxième trimestre (-31,8%), et à un déstockage continu de la distribution.



Au quatrième trimestre seul, les ventes sont quasi-stables (+0,4%) sur les marchés matures, Legrand enregistrant notamment de belles performances en France et en Allemagne sur le trimestre, alors qu'elles ont reculé de 0,7% sur l'ensemble du Vieux Continent. cela reste toutefois mieux que le consens, qui tablait plutôt sur un repli de 3,1%.



En Amérique du Nord et Centrale (40,7% du chiffre d'affaires du groupe), le chiffre d'affaires a reculé de 10,6% en 2020, dont une décroissance organique de 7,8% aux Etats-Unis, qui représentent 37,8% de son activité. L'évolution des ventes est en retrait de 10,7% au quatrième trimestre, en raison d'une situation sanitaire toujours dégradée ainsi que d'une bonne performance relative enregistrée au quatrième trimestre 2019.



Enfin, dans le Reste du Monde (20% du chiffre d'affaires), les sont ressorties en baisse de 10,3% en 2020, dont -2,8% au dernier trimestre.



Legrand va également proposer un dividende de 1,42 euros par action, soit 8% au-dessus du consensus, pour un détachement prévu le 28 mai prochain.



Le spécialiste du matériel électrique a conclu avec des perspectives à moyen terme relativement similaires aux dernières annonces, avec une marge opérationnelle ajustée moyenne d'environ 20% et un cash flow libre normalisé de 13% à 15% (contre 13-14% précédemment). En revanche, l'objectif de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires, hors effets de change, est de 5% à 10%, alors que Legrand visait 10% auparavant.