Legrand : Résultats des neuf premiers mois, 5 novembre 2020 0 05/11/2020 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS DES NEUF MOIS 2020 5 NOVEMBRE 2020 1 FAITS MARQUANTS P.3 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE P.5 3 DÉPLOIEMENT CONTINU DU MODÈLE DE LEGRAND P.14 4 ANTICIPATIONS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2020 P.20 5 ANNEXES P.22 2 FAITS MARQUANTS 3 1 FAITS MARQUANTS Belles réalisations sur le troisième trimestre

Stabilité des ventes par rapport au troisième trimestre 2019 Rebond de la marge opérationnelle ajustée et du cash flow libre

Neuf premiers mois : solides performances dans un environnement de crise inédite

Evolution organique des ventes : -10% Marge opérationnelle ajustée : 18,7% Cash flow libre : 13,8% du chiffre d'affaires

Déploiement continu du modèle de Legrand 4 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE 5 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE En millions d'€ 4 889 4 494  Organique -10,0% Total  Croissance externe +3,7%(1) -8,1%  Effet de change -1,5%(2) 9M 2019 9M 2020 1. Sur la base des acquisitions réalisées en 2019 et en 2020, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet devrait être de l'ordre de +3,5% en 2020. 2. En appliquant au dernier trimestre 2020 les taux de change moyens d'octobre 2020, l'impact théorique sur le chiffre d'affaires des variations de change devrait être 6 autour de -2,5% sur l'ensemble de 2020. 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE o -10,5% d'évolution organique. o Dans les pays matures d'Europe, les ventes reculent de -13,1% par rapport au 30 septembre 2019. Après un deuxième trimestre particulièrement pénalisé (-31,8%) par des mesures strictes de confinement,

(-31,8%) par des mesures strictes de confinement, le chiffre d'affaires progresse de +2,2% au troisième trimestre seul, porté notamment par la reprise de projets mis en suspens et la réussite de nombreuses initiatives commerciales.

Le Royaume Uni et les Pays-Bas sont en net recul sur le trimestre, en partie du fait d'une base de comparaison exigeante. o Dans les nouvelles économies d'Europe, le chiffre d'affaires progresse de +5,1% sur les neuf premiers mois de 2020 à structure et taux de change constants, avec une croissance de +10,8% sur le seul troisième trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes augmentent de façon soutenue en Turquie et sont en légère hausse en Europe de l'Est. o Par ailleurs, le quatrième trimestre 2019 représentera une base de comparaison exigeante pour le quatrième trimestre de cette année sur la zone. 7 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE o -8,0% d'évolution organique. o Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires est en recul de -6,8% sur les neuf premiers mois de l'année, et de -1,5% au troisième trimestre seul. Par rapport au 30 septembre 2019, la forte progression des ventes liées aux offres pour datacenters (telles que les busways et les PDUs ) et la bonne performance des activités résidentielles, notamment celle des interfaces utilisateurs et des solutions d'infrastructures Audio-Vidéo, ne permettent pas de compenser le retrait des autres activités. o Le Canada et le Mexique enregistrent un chiffre d'affaires en fort recul. 8 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE o -13,1% d'évolution organique. o En Asie-Pacifique, les ventes baissent de -10,4% par rapport au 30 septembre 2019. Cette évolution traduit un retrait marqué dans de nombreux pays en raison des conséquences du contexte sanitaire, comme en Inde, alors que le chiffre d'affaires est en légère baisse en Chine, et qu'il progresse en Australie.

Au troisième trimestre seul, les ventes sont en hausse de +1,9%, en particulier tirées par de belles réalisations en Chine et en Australie, qui compensent les diminutions enregistrées ailleurs, comme en Inde. o En retrait dans de nombreux pays à fin septembre 2020, le chiffre d'affaires en Amérique du Sud baisse à structure et taux de change constants de -19,8% et enregistre une légère hausse de +0,8% au troisième trimestre seul. o En Afrique et au Moyen-Orient, le chiffre d'affaires diminue de -14,8% au cours des neuf premiers mois de 2020 et de -6,3% au seul troisième trimestre. 9 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE Evolution organique du chiffre d'affaires Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions(1) 1. A périmètre 2019. T3 2020 9M 2020 +0,1% -10,0% 21,6% 18,8% en hausse de en recul limité de +1,4 pt -1,6 pt 10 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE 9M 2019 Marge opérationnelle ajustée Un environnement caractérisé par un recul marqué des volumes de ventes,

Bonne résistance de la rentabilité traduisant l'efficacité des mesures prises face à la crise.

gestion équilibrée des prix de vente et des prix d'achats ; réduction marquée, pour partie ponctuelle, des frais de production, administratifs et commerciaux ; et adaptation structurelle de l'organisation, avec en particulier 55 M€ (1) de coûts de restructuration au cours des neuf premiers mois de l'année.

9M 2020 Marge opérationnelle ajustée avant acquisitions(2) Impact des acquisitions 9M 2020 Marge opérationnelle ajustée 20,4% -1,6 pt 18,8% -0,1 pt 18,7% 1. Hors gains nets liés aux cessions de bâtiments enregistrés sur la période. 2. A périmètre 2019. 11 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE • • • Retrait du résultat opérationnel (-161 M€) Evolution défavorable (-16 M€) des frais financiers et du résultat de change Diminution de l'impôt sur les sociétés (-45 M€)(1) Résultat net part du Groupe : 493 M€ en baisse de -21,1% 1. En valeur absolue, liée à la baisse du résultat avant impôt, tandis que le taux d'impôt sur les sociétés, à 29%, augmente légèrement. 12 2 BELLES RÉALISATIONS SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE NEUF PREMIERS MOIS : SOLIDES PERFORMANCES DANS UN ENVIRONNEMENT DE CRISE INÉDITE • • • • La marge brute d'autofinancement s'établit à 780,6 M€, soit 17,4 % du chiffre d'affaires de la période, en baisse de -0,6 point par rapport au 30 septembre 2019. A 9,0% des ventes(2), le besoin en fonds de roulement est en amélioration de -1,4 point par rapport au 30 septembre 2019. Le cash flow libre est stable en ratio du chiffre d'affaires à 13,8%. Le bilan demeure solide avec notamment un ratio de dette nette sur EBITDA(3) de 1,9, équivalent à celui du 30 septembre 2019. Cash flow libre normalisé : 773 M€ en hausse de +2,2% 1. Pour davantage de détails concernant la réconciliation du cash flow libre avec le cash flow libre normalisé, le lecteur est invité à se référer à la page 47. 2. Sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois. 13 3. Sur la base de l'EBITDA des 12 derniers mois. DÉPLOIEMENT CONTINU DU MODÈLE DE LEGRAND 14 3 DÉPLOIEMENT CONTINU DU MODÈLE DE LEGRAND o o Arrimage continu des sociétés récemment acquises, Adaptation de la base de coûts et de l'organisation du Groupe, par exemple par l'ajustement de ses dépenses à l'évolution de son activité,

la rationalisation de son empreinte industrielle et logistique,

la digitalisation de son back-office et de son front-office . 15 3 DÉPLOIEMENT CONTINU DU MODÈLE DE LEGRAND Pourcentage des ventes dédié à la R&D 5,0% effort soutenu d'innovation depuis le début de l'année, en particulier dans le cadre du programme Eliot 16 3 DÉPLOIEMENT CONTINU DU MODÈLE DE LEGRAND EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Permettre le contrôle à distance de la consommation énergétique dans tous les bâtiments et pour toutes les applications (éclairage, chauffage, recharge de véhicules électriques, etc.) Délestage

Contrôle du chauffage

Mesure de la consommation d'énergie Smarther with Netatmo Drivia with Netatmo Europe Europe Compteurs d'énergie (IME & Legrand) Monde DATACENTERS Sécuriser et optimiser la distribution des flux numériques et électriques au sein des datacenters Apporter de la modularité et de l'efficacité, en particulier au travers des solutions de câblage structuré du programme LCS3

Créer et sécuriser l'hébergement des équipements actifs pour les datacenters Cassettes du programme LCS3 Monde Armoires Linkeo Data Center Cheminements, protections et accessoires d'enroulement pour câbles (Cablofil) Monde Monde 17 3 DÉPLOIEMENT CONTINU DU MODÈLE DE LEGRAND SÉCURITÉ Assurer la sécurité au sein des bâtiments Sécuriser et faciliter une sortie organisée des bâtiments avec des éclairages de sécurité connectés

Offrir une intégrité élevée aux bâtiments critiques (hôpitaux, centres correctionnels, etc.)

Nouvelle génération d'éclairages de haute qualité, à éblouissement minimal, pour salles blanches Eclairage de sécurité Eclairage pour connecté Uraone salles blanches CSERO France Amérique du Nord Luminaires des gammes MightyMac (CCS & WCHS) Amérique du Nord NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL Distribuer l'énergie et les flux numériques pour tous types d'espaces de travail Renforcer les réseaux résidentiels, notamment grâce à des routeurs wifi et des commutateurs PoE ( Power over Ethernet )

( ) Apporter de la flexibilité à l'organisation des bureaux au travers de systèmes d'alimentation modulaires aux designs attractifs Routeur Wifi Epic Mesh Commutateurs PoE Amérique du Nord Amérique du Nord Solutions modulaires ModPower Chargeurs sans fil - induction Amérique du Nord Amérique du Nord 18 3 DÉPLOIEMENT CONTINU DU MODÈLE DE LEGRAND CONFORT Offrir de nombreuses fonctionnalités pour contrôler et améliorer l'environnement des espaces du bâtiment Fournir une large gamme d'interfaces utilisateur

Améliorer la qualité et la facilité de la diffusion sonore dans les espaces résidentiels

Apporter un éclairage optimal et une absorption du bruit ambiant avec un nouvel éclairage architectural pour les espaces commerciaux Niloé Sélection Nobile Galion Pologne Chili Moyen-Orient Système audio P5000 pro-series Eclairage architectural Edge Acoustic Amérique du Nord Amérique du Nord DÉPLOIEMENT D'ELIOT Les interfaces utilisateur connectées Legrand sont désormais disponibles dans 41 pays, soit 8 de plus qu'à fin 2019 Gammes d'appareillage connectées désormais déployées dans 41 pays 19 ANTICIPATIONS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2020 20 4 ANTICIPATIONS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2020 Compte tenu du contexte qui demeure dégradé et très incertain, notamment du fait des nouvelles mesures sanitaires sur certains marchés, et considérant la base de comparaison exigeante du quatrième trimestre 2019(1), Legrand anticipe sur le quatrième trimestre 2020 une baisse organique de son chiffre d'affaires. Le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre le développement de ses parts de marché et continuera de protéger activement sa marge opérationnelle ajustée. Enfin, Legrand déploie résolument sa feuille de route RSE. 1. Pour davantage d'informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 13 février 2020. 21 ANNEXES 22 5 ANNEXES Le besoin en fonds de roulement est défini comme la somme des créances clients et comptes rattachés, des stocks, des autres créances courantes, des créances d'impôt courant ou exigible et des actifs d'impôts différés courants diminuée de la somme des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des autres passifs courants, des dettes d'impôt courant exigible, des provisions courantes et des passifs d'impôts différés courants.

est défini comme la somme des créances clients et comptes rattachés, des stocks, des autres créances courantes, des créances d'impôt courant ou exigible et des actifs d'impôts différés courants diminuée de la somme des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des autres passifs courants, des dettes d'impôt courant exigible, des provisions courantes et des passifs d'impôts différés courants. Busways : Systèmes d'alimentation électrique par jeux de barres métalliques.

: Systèmes d'alimentation électrique par jeux de barres métalliques. Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d'actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.

est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d'actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. Le cash flow libre normalisé est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la base d'un besoin en fonds de roulement normalisé représentant 10% du chiffre d'affaires des 12 derniers mois à structure et taux de change constants et rapporté à la période considérée, et du produit résultant des cessions d'actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés.

est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la base d'un besoin en fonds de roulement normalisé représentant 10% du chiffre d'affaires des 12 derniers mois à structure et taux de change constants et rapporté à la période considérée, et du produit résultant des cessions d'actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. La croissance organique est définie comme la variation du chiffre d'affaires à structure (périmètre de consolidation) et taux de change constants.

est définie comme la variation du chiffre d'affaires à structure (périmètre de consolidation) et taux de change constants. La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.

est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement. L'EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des amortissements et des dépréciations des immobilisations corporelles, des droits d'utilisation d'actifs, des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés), des reversements des réévaluations de stocks et des pertes de valeur des goodwill .

est défini comme le résultat opérationnel majoré des amortissements et des dépréciations des immobilisations corporelles, des droits d'utilisation d'actifs, des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés), des reversements des réévaluations de stocks et des pertes de valeur des . KVM : Keyboard, Video and Mouse ; Clavier, Ecran et Souris.

: Keyboard, Video and Mouse La marge brute d'autofinancement est définie comme les flux de trésorerie des opérations courantes hors variation du besoin en fonds de roulement.

est définie comme les flux de trésorerie des opérations courantes hors variation du besoin en fonds de roulement. PDU : Power Distribution Unit ; Unité de Distribution d'Alimentation.

; Unité de Distribution d'Alimentation. Le résultat opérationnel ajusté est le résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill .

est le résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur de . La RSE est la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

est la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. Le taux de distribution est défini comme le rapport du dividende par action proposé au titre d'une année n rapporté au bénéfice net part du Groupe par action de l'année n calculé sur la base du nombre moyen d'actions ordinaires hors auto-détention au 31 décembre de l'année n. • UPS : Uninterruptible Power Supply ; Alimentation Statique sans Interruption (onduleur). 23 5 ANNEXES Acteur de premier plan aux Etats-Unis de l'éclairage architectural prescrit pour les bâtiments non résidentiels (hôpitaux, écoles et universités, bureaux, etc.)

Etats-Unis de l'éclairage architectural prescrit pour les bâtiments non résidentiels (hôpitaux, écoles et universités, bureaux, etc.) Offres sur mesure, notamment destinées à la rénovation

Ventes annuelles de plus de 200 M$

Plus de 750 salariés

Ce rachat permet à Legrand de renforcer son leadership aux Etats-Unis dans le contrôle et les solutions d'éclairage, avec ses offres pour l'éclairage architectural prescrit et pour applications critiques dans les bâtiments commerciaux, ses systèmes de gestion d'éclairage à forte efficacité énergétique ou encore ses solutions innovantes connectées. 24 5 ANNEXES Analyse des variations du chiffre d'affaires par destination aux 9M 2020 (en M€) Amérique -8,1% Reste du Total Europe du Nord monde & Centrale -1,5% +3,7%(1) -10,0% Effet de Périmètre de 9M 2019 Croissance organique change consolidation 9M 2020 1. Du fait de la consolidation d'Universal Electric Corporation, Connectrac, Jobo Smartech et Focal Point. 25 5 ANNEXES (M€) 9M 2019 9M 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 1 953,5 1 731,9 -11,3% 0,2% -10,5% -1,2% Amérique du Nord et Centrale 1 904,0 1 900,6 -0,2% 8,8% -8,0% -0,3% Reste du monde 1 031,4 861,4 -16,5% 1,0% -13,1% -4,9% Total 4 888,9 4 493,9 -8,1% 3,7% -10,0% -1,5% 26 1. Zone dans laquelle la vente est enregistrée. 5 ANNEXES (M€) T1 2019 T1 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 652,3 642,3 -1,5% 3,9% -5,1% -0,2% Amérique du Nord et Centrale 567,1 602,7 6,3% 7,9% -4,2% 2,9% Reste du monde 330,6 270,7 -18,1% 1,1% -17,2% -2,1% Total 1 550,0 1 515,7 -2,2% 4,8% -7,3% 0,7% 27 1. Zone dans laquelle la vente est enregistrée. 5 ANNEXES (M€) T2 2019 T2 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 701,4 483,0 -31,1% -2,8% -28,2% -1,3% Amérique du Nord et Centrale 625,7 570,4 -8,8% 8,9% -17,5% 1,5% Reste du monde 349,7 263,5 -24,6% 1,9% -22,4% -4,7% Total 1 676,8 1 316,9 -21,5% 2,5% -22,8% -0,8% 28 1. Zone dans laquelle la vente est enregistrée. 5 ANNEXES (M€) T3 2019 T3 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 599,8 606,6 1,1% -0,3% 3,6% -2,1% Amérique du Nord et Centrale 711,2 727,5 2,3% 9,5% -2,6% -4,1% Reste du monde 351,1 327,2 -6,8% 0,1% 0,3% -7,2% Total 1 662,1 1 661,3 0,0% 4,0% 0,1% -4,0% 29 1. Zone dans laquelle la vente est enregistrée. 5 ANNEXES (M€) 9M 2019 9M 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 2 033,9 1 801,2 -11,4% 0,2% -10,6% -1,1% Amérique du Nord et Centrale 1 935,0 1 932,7 -0,1% 8,8% -7,9% -0,3% Reste du monde 920,0 760,0 -17,4% 1,0% -13,5% -5,5% Total 4 888,9 4 493,9 -8,1% 3,7% -10,0% -1,5% 30 1. Zone de facturation. 5 ANNEXES (M€) T1 2019 T1 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 677,0 663,2 -2,0% 3,8% -5,4% -0,2% Amérique du Nord et Centrale 578,0 613,7 6,2% 7,9% -4,4% 2,9% Reste du monde 295,0 238,8 -19,1% 0,7% -17,6% -2,5% Total 1 550,0 1 515,7 -2,2% 4,8% -7,3% 0,7% 31 1. Zone de facturation. 5 ANNEXES (M€) T2 2019 T2 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 731,4 504,3 -31,1% -2,7% -28,2% -1,3% Amérique du Nord et Centrale 633,6 579,4 -8,6% 8,9% -17,3% 1,5% Reste du monde 311,8 233,2 -25,2% 1,6% -22,3% -5,3% Total 1 676,8 1 316,9 -21,5% 2,5% -22,8% -0,8% 32 1. Zone de facturation. 5 ANNEXES (M€) T3 2019 T3 2020 Evolution Effet périmètre Croissance Effet change totale organique Europe 625,5 633,7 1,3% -0,3% 3,7% -2,0% Amérique du Nord et Centrale 723,4 739,6 2,2% 9,2% -2,4% -4,1% Reste du monde 313,2 288,0 -8,0% 0,6% -0,7% -8,0% Total 1 662,1 1 661,3 0,0% 4,0% 0,1% -4,0% 33 1. Zone de facturation. 5 ANNEXES En millions d'euros9M 20199M 2020 Evolution en % Chiffre d'affaires 4 888,9 4 493,9 -8,1% Marge brute 2 543,5 2 334,7 -8,2% En % du chiffre d'affaires 52,0% 52,0% Résultat opérationnel ajusté(1) 998,5 841,4 -15,7% En % du chiffre d'affaires 20,4% 18,7%(2) Amortissements & dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et autres impacts sur le compte de résultat (67,2) (70,9) liés aux acquisitions Résultat opérationnel 931,3 770,5 -17,3% En % du chiffre d'affaires 19,0% 17,1% Produits et charges financiers (58,2) (64,9) Gains/(pertes) de change 0,9 (8,2) Impôts sur le résultat (246,9) (202,1) Résultat des entités mises en équivalence (1,3) (1,7) Résultat net 625,8 493,6 -21,1% Résultat net part du Groupe 625,0 493,3 -21,1% 1. Résultat opérationnel ajusté des amortissements des réévaluations d'actifs incorporels pratiquées lors des acquisitions et des frais/produits liés à celles-ci (pour 9M 2019 et 9M 2020, de respectivement 67,2 M€ et 70,9 M€) ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur des goodwill, (0€ pour 9M 2019 et 9M 2020). 34 2. 18,8% hors acquisitions (à périmètre 2019). 5 ANNEXES En millions d'eurosT1 2019T1 2020 Evolution en % Chiffre d'affaires 1 550,0 1 515,7 -2,2% Marge brute 804,3 801,6 -0,3% En % du chiffre d'affaires 51,9% 52,9% Résultat opérationnel ajusté(1) 305,2 282,6 -7,4% En % du chiffre d'affaires 19,7% 18,6%(2) Amortissements & dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et autres impacts sur le compte de résultat (19,3) (22,6) liés aux acquisitions Résultat opérationnel 285,9 260,0 -9,1% En % du chiffre d'affaires 18,4% 17,2% Produits et charges financiers (18,8) (20,0) Gains/(pertes) de change (0,8) (5,5) Impôts sur le résultat (75,2) (66,8) Résultat des entités mises en équivalence (0,3) (0,6) Résultat net 190,8 167,1 -12,4% Résultat net part du Groupe 190,4 167,1 -12,2% 1. Résultat opérationnel ajusté des amortissements des réévaluations d'actifs incorporels pratiquées lors des acquisitions et des frais/produits liés à celles-ci (pour T1 2019 et T1 2020, de respectivement 19,3 M€ et 22,6 M€) ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur des goodwill, (0€ pour T1 2019 et T1 2020). 35 2. 18,7% hors acquisitions (à périmètre 2019). 5 ANNEXES En millions d'eurosT2 2019T2 2020 Evolution en % Chiffre d'affaires 1 676,8 1 316,9 -21,5% Marge brute 879,1 662,0 -24,7% En % du chiffre d'affaires 52,4% 50,3% Résultat opérationnel ajusté(1) 357,4 214,3 -40,0% En % du chiffre d'affaires 21,3% 16,3%(2) Amortissements & dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et autres impacts sur le compte de résultat (23,7) (24,5) liés aux acquisitions Résultat opérationnel 333,7 189,8 -43,1% En % du chiffre d'affaires 19,9% 14,4% Produits et charges financiers (19,5) (22,3) Gains/(pertes) de change 0,5 (1,0) Impôts sur le résultat (88,8) (47,5) Résultat des entités mises en équivalence (0,6) (0,3) Résultat net 225,3 118,7 -47,3% Résultat net part du Groupe 224,9 118,6 -47,3% 1. Résultat opérationnel ajusté des amortissements des réévaluations d'actifs incorporels pratiquées lors des acquisitions et des frais/produits liés à celles-ci (pour T2 2019 et T2 2020, de respectivement 23,7 M€ et 24,5 M€) ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur des goodwill, (0€ pour T2 2019 et T2 2020). 36 2. 15,3% hors acquisitions (à périmètre 2019). 5 ANNEXES En millions d'eurosT3 2019T3 2020 Evolution en % Chiffre d'affaires 1 662,1 1 661,3 -0,0% Marge brute 860,1 871,1 +1,3% En % du chiffre d'affaires 51,7% 52,4% Résultat opérationnel ajusté(1) 335,9 344,5 +2,6% En % du chiffre d'affaires 20,2% 20,7%(2) Amortissements & dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et autres impacts sur le compte de résultat (24,2) (23,8) liés aux acquisitions Résultat opérationnel 311,7 320,7 +2,9% En % du chiffre d'affaires 18,8% 19,3% Produits et charges financiers (19,9) (22,6) Gains/(pertes) de change 1,2 (1,7) Impôts sur le résultat (82,9) (87,8) Résultat des entités mises en équivalence (0,4) (0,8) Résultat net 209,7 207,8 -0,9% Résultat net part du Groupe 209,7 207,6 -1,0% 1. Résultat opérationnel ajusté des amortissements des réévaluations d'actifs incorporels pratiquées lors des acquisitions et des frais/produits liés à celles-ci (pour T3 2019 et T3 2020, de respectivement 24,2 M€ et 23,8 M€) ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur des goodwill, (0€ pour T3 2019 et T3 2020). 37 2. 21,6% hors acquisitions (à périmètre 2019). 5 ANNEXES Neuf mois 2020 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 1 801,2 1 932,7 760,0 4 493,9 Coût des ventes (808,7) (940,0) (410,5) (2 159,2) Frais administratifs, commerciaux, R&D (613,3) (642,5) (209,0) (1 464,8) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (10,7) (53,1) (9,8) (73,6) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 389,9 403,3 150,3 943,5 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 21,6% 20,9% 19,8% 21,0% Autres produits (charges) opérationnels (59,0) (40,9) 0,5 (99,4) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 2,7 0,0 2,7 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 330,9 359,7 150,8 841,4 en % du chiffre d'affaires 18,4% 18,6% 19,8% 18,7% 38 1. Frais de restructuration (41,0 M€) et autres éléments divers (58,4 M€). 5 ANNEXES Neuf mois 2019 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 2 033,9 1 935,0 920,0 4 888,9 Coût des ventes (896,7) (933,3) (515,4) (2 345,4) Frais administratifs, commerciaux, R&D (660,3) (640,2) (246,3) (1 546,8) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (10,0) (47,4) (9,8) (67,2) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 486,9 408,9 168,1 1 063,9 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 23,9% 21,1% 18,3% 21,8% Autres produits (charges) opérationnels (27,2) (30,3) (7,9) (65,4) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 0,0 0,0 0,0 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 459,7 378,6 160,2 998,5 en % du chiffre d'affaires 22,6% 19,6% 17,4% 20,4% 39 1. Frais de restructuration (17,9 M€) et autres éléments divers (47,5 M€). 5 ANNEXES Premier trimestre 2020 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 663,2 613,7 238,8 1 515,7 Coût des ventes (288,6) (295,3) (130,2) (714,1) Frais administratifs, commerciaux, R&D (233,9) (216,0) (71,9) (521,8) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (5,3) (17,6) (2,4) (25,3) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 146,0 120,0 39,1 305,1 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 22,0% 19,6% 16,4% 20,1% Autres produits (charges) opérationnels (11,9) (20,4) 12,5 (19,8) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 2,7 0,0 2,7 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 134,1 96,9 51,6 282,6 en % du chiffre d'affaires 20,2% 15,8% 21,6% 18,6% 40 1. Frais de restructuration (1,2 M€) et autres éléments divers (18,6 M€). 5 ANNEXES Premier trimestre 2019 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 677,0 578,0 295,0 1 550,0 Coût des ventes (299,8) (278,7) (167,2) (745,7) Frais administratifs, commerciaux, R&D (220,7) (199,1) (77,3) (497,1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (2,0) (15,0) (2,3) (19,3) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 158,5 115,2 52,8 326,5 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 23,4% 19,9% 17,9% 21,1% Autres produits (charges) opérationnels (7,5) (11,0) (2,8) (21,3) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 0,0 0,0 0,0 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 151,0 104,2 50,0 305,2 en % du chiffre d'affaires 22,3% 18,0% 16,9% 19,7% 41 1. Frais de restructuration (3,3 M€) et autres éléments divers (18,0 M€). 5 ANNEXES Deuxième trimestre 2020 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 504,3 579,4 233,2 1 316,9 Coût des ventes (240,5) (287,7) (126,7) (654,9) Frais administratifs, commerciaux, R&D (177,1) (198,0) (66,4) (441,5) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (2,5) (16,2) (5,8) (24,5) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 89,2 109,9 45,9 245,0 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 17,7% 19,0% 19,7% 18,6% Autres produits (charges) opérationnels (13,8) (6,6) (10,3) (30,7) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 0,0 0,0 0,0 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 75,4 103,3 35,6 214,3 en % du chiffre d'affaires 15,0% 17,8% 15,3% 16,3% 42 1. Frais de restructuration (22,9 M€) et autres éléments divers (7,8 M€). 5 ANNEXES Deuxième trimestre 2019 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 731,4 633,6 311,8 1 676,8 Coût des ventes (319,9) (304,4) (173,4) (797,7) Frais administratifs, commerciaux, R&D (229,3) (208,5) (84,8) (522,6) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (4,2) (14,5) (5,0) (23,7) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 186,4 135,2 58,6 380,2 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 25,5% 21,3% 18,8% 22,7% Autres produits (charges) opérationnels (8,5) (9,3) (5,0) (22,8) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 0,0 0,0 0,0 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 177,9 125,9 53,6 357,4 en % du chiffre d'affaires 24,3% 19,9% 17,2% 21,3% 43 1. Frais de restructuration (7,5 M€) et autres éléments divers (15,3 M€). 5 ANNEXES Troisième trimestre 2020 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 633,7 739,6 288,0 1 661,3 Coût des ventes (279,6) (357,0) (153,6) (790,2) Frais administratifs, commerciaux, R&D (202,3) (228,5) (70,7) (501,5) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (2,9) (19,3) (1,6) (23,8) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 154,7 173,4 65,3 393,4 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 24,4% 23,4% 22,7% 23,7% Autres produits (charges) opérationnels (33,3) (13,9) (1,7) (48,9) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 0,0 0,0 0,0 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 121,4 159,5 63,6 344,5 en % du chiffre d'affaires 19,2% 21,6% 22,1% 20,7% 44 1. Frais de restructuration (16,9 M€) et autres éléments divers (32,0 M€). 5 ANNEXES Troisième trimestre 2019 Amérique Reste du Europe du Nord et Total (en millions d'euros) Centrale monde Chiffre d'affaires à tiers 625,5 723,4 313,2 1 662,1 Coût des ventes (277,0) (350,2) (174,8) (802,0) Frais administratifs, commerciaux, R&D (210,3) (232,6) (84,2) (527,1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les frais administratifs, commerciaux, R&D (3,8) (17,9) (2,5) (24,2) et autres frais opérationnels Résultat opérationnel ajusté avant autres 142,0 158,5 56,7 357,2 produits (charges) opérationnels en % du chiffre d'affaires 22,7% 21,9% 18,1% 21,5% Autres produits (charges) opérationnels (11,2) (10,0) (0,1) (21,3) (1) Déduction des amortissements, dépréciations et frais et produits liés aux acquisitions comptabilisés dans les autres produits (charges) 0,0 0,0 0,0 0,0 opérationnels Résultat opérationnel ajusté 130,8 148,5 56,6 335,9 en % du chiffre d'affaires 20,9% 20,5% 18,1% 20,2% 45 1. Frais de restructuration (7,1 M€) et autres éléments divers (14,2 M€). 5 ANNEXES En millions d'euros 9M 2019 9M 2020 Résultat net 625,8 493,6 Amortissements et dépréciations 222,8 240,4 Variation des autres actifs et passifs non courants et des impôts différés non courants 28,4 76,7 (Gains)/pertes de change latents (1,9) (15,0) (Plus-values)moins-values sur cessions d'actifs 3,2 (14,4) Autres éléments n'ayant pas d'incidence sur la trésorerie 1,2 (0,7) Marge brute d'autofinancement 879,5 780,6 46 5 ANNEXES En millions d'euros9M 2019 9M 2020 Evolution en % Marge brute d'autofinancement 879,5 780,6 -11,2% En % du chiffre d'affaires 18,0% 17,4% Baisse (Hausse) du besoin en fonds de roulement (96,6) (103,2) Flux de trésorerie des opérations courantes 782,9 677,4 -13,5% En % du chiffre d'affaires 16,0% 15,1% Investissements (dont frais de développement capitalisés) (117,8) (77,3) Produit résultant des cessions d'actifs 6,5 20,7 Cash flow libre 671,6 620,8 -7,6% En % du chiffre d'affaires 13,7% 13,8% Hausse (Baisse) du besoin en fonds de roulement 96,6 103,2 (Hausse) Baisse du besoin en fonds de roulement normalisé (11,2) 49,4 Cash flow libre normalisé 757,0 773,4 +2,2% En % du chiffre d'affaires 15,5% 17,2% 47 5 ANNEXES 2019 Intégration globale Debflex Netatmo Trical Universal Electric Corporation Connectrac Jobo Smartech T1 S1 9M Année pleine Bilan seulement 6 mois 9 mois 12 mois Bilan seulement 6 mois 9 mois 12 mois Bilan seulement 6 mois 9 mois 12 mois Bilan seulement 6 mois 9 mois Bilan seulement Bilan seulement 48 5 ANNEXES 2020 Intégration globale Debflex Netatmo Trical Universal Electric Corporation Connectrac Jobo Smartech Focal Point T1 S1 9M Année pleine 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Bilan seulement 6 mois 9 mois 12 mois Bilan seulement Bilan seulement 7 mois 10 mois 49 5 ANNEXES COMMUNICATION FINANCIERE LEGRAND Ronan MARC Tél : +33 (0)1 49 72 53 53 ronan.marc@legrand.fr COMMUNICATION PRESSE PUBLICIS CONSULTANTS Charles-Etienne LEBATARD Mob : +33 (0)7 86 65 03 94 charlesetienne.lebatard@publicisconsultants.com 50 Les informations contenues dans cette présentation n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et aucun confort ou garantie, expresse ou implicite, n'est donné quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité de l'information ou des opinions contenues dans le présent document. Cette présentation contient des informations sur les marchés de Legrand et le positionnement de Legrand sur ces marchés. A la connaissance de Legrand, il n'existe aucun rapport officiel de l'industrie ou de marché couvrant ou traitant ses marchés. Legrand réunit des données sur ses marchés par l'intermédiaire de ses filiales qui compilent annuellement des données sur les marchés concernés à partir de contacts formels ou informels avec des professionnels de l'industrie, des distributeurs de produits électriques, de statistiques du bâtiment et de données macroéconomiques. Legrand estime sa position sur ses marchés sur la base des données précitées et sur la base du chiffre d'affaires réel réalisé sur les marchés en cause sur la même période. Le présent document peut contenir des estimations et/ou des informations prospectives. Ces informations ne constituent pas des prévisions relatives aux résultats de Legrand ou à d'autres indicateurs de performance, mais des tendances ou des objectifs, selon le cas. Ces informations sont par nature sujettes à des risques et incertitudes, dont la plupart ne sont pas du ressort de Legrand, dont notamment les risques décrits dans le document de référence de Legrand disponible sur son site internet (www.legrandgroup.com). Ces informations ne constituent pas des garanties quant aux performances futures de Legrand qui sont susceptibles de différer de manière significative. Legrand ne s'engage pas à publier de mise à jour de ces informations en vue de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication de ce document. Ce document ne constitue dans aucun pays, une offre de vendre ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Legrand. ADR non sponsorisés. Legrand ne sponsorise pas de programme d'American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d'ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Legrand. Legrand décline toute responsabilité concernant un tel programme. 51 La Sté Legrand SA a publié ce contenu, le 05 novembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 novembre 2020 10:08:06 UTC. Document originalhttps://www.legrandgroup.com/sites/default/files/Documents_PDF_Legrand/Finance/2020/9m/Legrand_Slideshow_9M2020_FR_1604513225.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/C2D513A05807C1CF771E6494D42F44BBD34B9EEA

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LEGRAND SA 11:09 LEGRAND : Publication des neuf premiers mois de 2020 PU 11:07 LEGRAND : Résultats des neuf premiers mois, 5 novembre 2020 PU 10:49 Les Bourses européennes montent, confiantes sur l'issue de la présidentielle .. RE 10:13 EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Société Générale, Veolia, CGG, Lufthansa,.. 09:45 LEGRAND : fait preuve de résistance au troisième trimestre, le titre en profite DJ 09:42 BOURSE DE PARIS : Paris garde son rythme, surveillant le scrutin américain AW 09:04 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 5 novembre 2020 AO 09:02 Insoutenable 08:48 LEGRAND : attend une baisse organique de son chiffre d’affaires au quatrième tr.. AO 08:28 LEGRAND : résultat net part du Groupe de -131,7 ME sur 9 mois CF Recommandations des analystes sur LEGRAND SA 09:45 LEGRAND : fait preuve de résistance au troisième trimestre, le titre en profite DJ 09:02 Insoutenable 20/10 LEGRAND : Jefferies n'est plus à 'sous-performance' CF

Données financières EUR USD CA 2020 5 979 M 7 019 M - Résultat net 2020 658 M 773 M - Dette nette 2020 2 462 M 2 891 M - PER 2020 26,9x Rendement 2020 1,98% Capitalisation 17 671 M 20 692 M - VE / CA 2020 3,37x VE / CA 2021 3,09x Nbr Employés 36 335 Flottant 93,8% Graphique LEGRAND SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LEGRAND SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 68,17 € Dernier Cours de Cloture 66,10 € Ecart / Objectif Haut 21,0% Ecart / Objectif Moyen 3,13% Ecart / Objectif Bas -16,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Benoît Coquart Chief Executive Officer & Director Angeles Garcia-Poveda Chairman Antoine Burel Deputy Chief Executive Officer & Head-Operations Franck Roger Michel Lemery Chief Financial Officer Gilles Schnepp Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LEGRAND SA -9.00% 20 692 KEYENCE CORPORATION 30.37% 111 822 SCHNEIDER ELECTRIC SE 22.40% 69 725 NIDEC CORPORATION 44.22% 59 544 EATON CORPORATION PLC 11.80% 44 511 EMERSON ELECTRIC CO. -10.63% 42 070