Legrand: Résultats en baisse en 2020 mais hausse du dividende

PARIS (Reuters) - Legrand a fait état jeudi de résultats en baisse au titre de 2020, sous l'effet du ralentissement économique lié à la pandémie de coronavirus, mais a annoncé un relèvement de son dividende.

Le chiffre d'affaires a baissé de 7,9% à 6,1 milliards d'euros et le résultat opérationnel ajusté a reculé de 12,8% à 1,16 milliard d'euros, donnant une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 19,1%.

Legrand a annoncé le versement d'un dividende de 1,42 euro par action au titre de 2020, comparé à 1,34 euro au titre de 2019.

Pour 2021, le groupe anticipe une croissance organique de ses ventes comprise entre 1% et 6% et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) comprise entre 19,2% et 20,2% du chiffre d'affaires.

(Blandine Hénault)