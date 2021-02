Legrand: Résultats en baisse en 2020, prévisions jugées prudentes

PARIS (Reuters) - Legrand a fait état jeudi de résultats en baisse en 2020, sous l'effet du ralentissement économique lié à la pandémie due au coronavirus, et a dévoilé des prévisions jugées prudentes pour 2021, ce qui fait reculer son titre en Bourse.

Le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a baissé de 7,9% à 6,1 milliards d'euros l'an dernier - et de 8,7% en données organiques - tandis que le résultat opérationnel ajusté a reculé de 12,8% à 1,16 milliard d'euros, donnant une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 19,1%.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé en données organiques de 5,1%.

"Compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel, on peut dire que les performances financières de Legrand au quatrième trimestre ont été solides", observent les analystes de Berenberg.

"Toutefois, les chiffres ont été légèrement inférieurs aux attentes et les perspectives pour l'année fiscale 2021 n'ont pas été aussi optimistes que celles des autres sociétés qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent cette saison."

Pour 2021, Legrand a dit anticiper une croissance organique de ses ventes comprise entre 1% et 6% et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) comprise entre 19,2% et 20,2% du chiffre d'affaires.

Selon Berenberg, le consensus prévoit pour cette année une croissance organique de 6,2% et une marge de 19,9%.

A la Bourse de Paris, le titre Legrand reculait de 2,31% à 75,98 euros à 10h41, accusant l'une des plus fortes baisses du CAC 40.

Legrand a annoncé le versement d'un dividende de 1,42 euro par action au titre de 2020, comparé à 1,34 euro au titre de 2019.

(Blandine Hénault)