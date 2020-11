Legrand : soutenu par des propos de broker

Legrand gagne près de 1% et surperforme la tendance à Paris, avec le soutien de Barclays qui initie un suivi à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 81 euros sur le titre, selon lui 'l'un des noms de meilleure qualité dans les équipements électriques'.



'La dévalorisation de Legrand en 2020 sur des risques en France et en Italie, des craintes sur la croissance dans la construction non résidentielle et la cessation des fusions-acquisitions, offre un point d'entrée convaincant', estime le broker.



