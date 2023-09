Lehar Footwears Limited est une société basée en Inde, qui fabrique et vend des chaussures de la marque LEHAR sur les marchés nationaux et internationaux. La société fabrique diverses chaussures, telles que des chaussures hawai légères, des chaussures en toile, des chaussures en chlorure de polyvinyle (PVC), des chaussures en cuir synthétique, des chaussures fantaisie et des chaussures injectées en éthylène-acétate de vinyle (EVA). Elle propose des produits dans différentes catégories, telles que PU BLISS, COBBLER, I WAVE, I-STUDENT et LHR. La société a installé une centrale solaire de 600 kilowatts (KW) dans ses locaux situés à Kaladera, Tehsil Chomu, District Jaipur. Elle a installé une machine à couler le PU pour fabriquer des chaussures à semelles en PU avec une capacité annuelle de 6,00 lac paires par an. En outre, la société a également installé une machine de moulage par injection d'EVA entièrement automatique et informatisée, d'une capacité annuelle de 6,00 millions de paires par an.

