Leidos Holdings, Inc. est spécialisé dans les prestations de services d'ingénierie, technologiques et scientifiques. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - défense (56,6%) : conception, ingénierie et intégration de solutions technologiques de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportées, de solutions maritimes et terrestres, de systèmes de guerre électronique, et de systèmes de capteurs, d'alarme, de commande et de contrôle automatisés, développement de logiciels, de solutions de cyber-sécurité et de solutions de traitement et d'analyse de données, développement et intégration d'infrastructures IT, etc. ; - sécurité civile (23,7%) : développement et intégration de solutions de protection des biens, des données et des informations numériques, de solutions et de systèmes de contrôle des flux de trafic aérien et de gestion des données de vol, d'inspection des véhicules et du fret, de détection des explosifs et des radiations, de sécurisation informatique, de gestion de l'environnement, de sécurité nucléaire, de gestion logistique complexe, etc. ; - santé (19,7%) : intégration de systèmes complexes et d'infrastructures technologiques de gestion des données, des informations médicales et des dossiers de santé électroniques, prestations de services de soins de santé, gestion du cycle de vie des systèmes IT, recherche et développement de produits biopharmaceutiques, etc. Le CA par marché se ventile entre département de la défense et communauté du renseignement des Etats-Unis (49,4%), agences gouvernementales (37,4%) et clients commerciaux (13,2%). 91.4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Services et conseils en informatique