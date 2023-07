Leifheit AG est un fabricant allemand de produits ménagers, spécialisé dans le nettoyage, les soins du linge, les articles de cuisine et le bien-être. Il opère à travers deux segments : Brand Business et Volume Business. Le segment Brand Business se concentre sur la distribution de produits sous les marques Leifheit et Soehnle. Le segment Brand Business comprend les filiales françaises Birambeau et Herby ainsi que le Project Business. Grâce à la marque Leifheit, la société propose des solutions de rangement pour les ustensiles de cuisine, des outils de préparation des repas, du matériel de repassage et de séchage, ainsi que du matériel de nettoyage, et grâce à la marque Soehnle, la société propose des balances d'analyse corporelle, des ventes de cuisine, des oreillers et des couvertures chauffants et des parfums d'ambiance.

Secteur Produits ménagers