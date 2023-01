Fenikso conclut un accord de règlement avec l'ancien PDG et Lekoil Nigeria

(Alliance News) - Fenikso Ltd a déclaré mercredi avoir conclu ses accords de règlement avec Lekoil Nigeria Ltd et Olalekan Akinyanmi, l'ancien directeur général de la société.

Fenikso est une société de gestion de litiges basée aux Îles Caïmans qui a investi dans des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria. Elle était auparavant connue sous le nom de Lekoil Ltd ; le changement de nom a été approuvé fin décembre.

En décembre, Fenikso a accepté de mettre fin à toutes les procédures judiciaires l'une contre l'autre et de régler toutes les réclamations avec Lekoil Nigeria.

Dans le cadre de ce règlement, les deux sociétés ont accepté de céder toutes leurs actions respectives.

Fenikso a accepté de renoncer à tout droit au remboursement des dettes de Lekoil Nigeria et d'Olalekan Akinyanmi, l'ancien PDG de Fenikso.

Elle a également déclaré qu'elle accordera un nouveau prêt de 51,9 millions USD à Lekoil Oil & Gas Investments Ltd en contrepartie du transfert à LOGI des prêts consentis à Lekoil Nigeria, de la libération des garanties liées à ces prêts et de la renonciation à tout remboursement dû pour ces prêts.

La société a également accepté de changer son nom en Fenikso et de cesser d'utiliser le nom ou la marque Lekoil.

Mercredi, Fenikso a déclaré que Lekoil Nigeria n'avait pas restitué ses 107,7 millions d'actions dans la société, qui devaient être restituées pour des raisons techniques.

La société a indiqué qu'elle a donc accepté de prolonger la période de remise des actions jusqu'à mardi au plus tard.

Fenikso a également déclaré que Guy Oxnard, Dipo Sofola et Adeoye Adefulu ont quitté leurs fonctions de directeurs. Entre-temps, Thomas Richardson a été nommé président intérimaire, tandis que Marco D'Attanasio et Pade Durotoye restent en tant que directeurs non exécutifs.

La société prévoit d'annoncer sa stratégie révisée une fois l'opération terminée.

Richardson a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir conclu les transactions avec Lekoil Nigeria et Savannah avec le soutien des actionnaires de la société. Nous allons maintenant chercher à stabiliser la position financière de la société. Nous chercherons également à nous engager avec nos actionnaires sur les options préférées pour réaliser la valeur des actifs de la société et le flux de trésorerie à l'avenir."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

