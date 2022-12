Les actionnaires de Lekoil approuvent le changement de nom en Fenikso

Lekoil Ltd - société de gestion de litiges basée aux îles Caïmans avec un investissement dans des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria - Déclare que 99% de ses actionnaires ont approuvé son changement de nom en Fenikso Ltd. Déclare que 99% de ses actionnaires ont approuvé la réélection de Marco D'Attanasio et Thomas Richardson en tant qu'administrateurs, ainsi que le report de l'assemblée générale annuelle de 2022.

Cours actuel de l'action : Suspendu

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

