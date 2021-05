Après des résultats annuels en baisse, LEM se montre optimiste

Genève (awp) - Le fabricant de composants électroniques Lem a dévoilé des chiffres annuels en baisse pour son exercice décalé 2020/21. Malgré ce recul, les résultats dépassent les prévisions des analystes. Le dividende a été rehaussé et la direction affirme être prudemment optimiste pour la suite.

Le groupe genevois a enregistré des ventes en baisse de 2,3% à 301,0 millions de francs suisses, ce qui correspond à un recul de 0,4% à taux de change constants, d'après un communiqué publié mercredi.

Le résultat opérationnel (Ebit) a chuté de 4,4% à 60,9 millions tandis que la marge afférente s'est améliorée pour atteindre 20,2%, contre 18,9% en 2019/20.

Le bénéfice net s'est contracté de 8,4% à 55,6 millions de francs suisses.

Le conseil d'administration a par ailleurs relevé le dividende à 42 francs suisses par action, ce que les analystes consultés par AWP n'avaient pas vu venir puisqu'ils prédisaient un recul à 35,80 francs suisses. Les indicateurs financiers dévoilés sont également supérieurs aux prévisions articulées.

Les investissements en recherche et développement (R&D) ont atteint 28,2 millions de francs suisses, un niveau quasiment similaire à celui de l'année dernière. La société a lancé dix nouveaux produits au cours de la période sous revue.

Ceux-ci ont été bien acceptés par le marché, ce qui nourrit l'optimisme pour l'évolution de la marche des affaires, selon le patron Frank Rehfeld lors d'un entretien à AWP.

"Nous sommes globalement satisfaits de ce que nous sommes parvenus à atteindre en dépit des circonstances difficiles, c'est un bon signe pour la suite", estime le directeur général. Au centre des affaires, la Chine, qui restera "un marché très important en raison de son constant engagement envers les énergies renouvelables".

L'Empire du Milieu contribue désormais à près de 38% du chiffre d'affaires et représente 65% de la production de Lem.

Optimisme au long terme, incertitude à court terme

Pour la suite de l'exercice en cours, Lem est "prudemment optimiste". Le groupe explique que les effets de la pandémie se feront sentir pendant "des mois si ce n'est pas des années", et que "notre progrès n'est pas entièrement dans nos mains".

A court terme, "les goulets d'étranglement des chaînes d'approvisionnement nous affectent plus que le Covid-19", explique le directeur financier Andrea Borla. En effet, Lem pâtit d'une pénurie mondiale inédite dans le secteur et de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

Pour faire face à ces difficultés, M. Borla affirme être parvenu à réduire les coûts administratifs et de ventes (SG&A) "à hauteur de quatre millions de francs suisses".

Sur le long terme, M. Rehfeld est confiant. Il est convaincu que les activités du groupe seront portées par les énergies renouvelables et par le secteur de la voiture électrique en particulier.

A 11h15, la nominative Lem prenait 3,37% à 1780,00 francs suisses dans un SPI en baisse de 0,80%.

La banque Vontobel maintient sa recommandation à "hold". Elle estime que Lem a fourni "une solide performance" mais souligne la prudence des perspectives émises par la direction. Pour Mirabaud, l'entreprise a démontré sa résilience et sa diversité géographique et sectorielle est appréciable, mais le potentiel de croissance est limité. Elle maintient sa recommandation à "hold".

