Lem Holding SA est une société holding basée en Suisse qui opère dans le secteur de l'industrie de la mesure électrique. Les principaux produits de la société sont des transducteurs destinés à mesurer des paramètres électriques tels que le courant et la tension, qui sont utilisés sur les marchés de l'industrie, de la traction, de l'automatisation et de l'automobile. La société est organisée, avec ses filiales, en deux segments : le segment Industrie développe, fabrique et vend des composants électroniques appelés transducteurs pour la mesure du courant et de la tension dans diverses applications industrielles, et le segment Automobile développe, fabrique et vend des transducteurs pour des applications sur les marchés de l'automobile. Les transducteurs de courant et de tension de la société sont également utilisés dans les convertisseurs de courant alternatif et de courant continu (AC/DC), les systèmes d'alimentation sans interruption pour les ordinateurs, ainsi que dans les microturbines et la production d'énergie éolienne et solaire. La société possède des usines de production à Pékin, en Chine, à Genève, en Suisse, à Machida, au Japon, et à Sofia, en Bulgarie.

Secteur Equipements et composants électriques