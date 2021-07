Lem boucle son premier partiel sur des résultats meilleurs qu'attendu

Zurich (awp) - Le groupe Lem a comme prévu connu un fort rebond au premier trimestre de son exercice décalé 2021/22, profitant du redressement conjoncturel, en particulier en Chine. Les ventes, mais surtout les résultats, ont dépassé les attentes de la communauté financière.

Le chiffre d'affaires réalisé entre avril et juin a bondi de plus d'un quart (+25,6%) à 93,3 millions de francs suisses. A taux de change constants, la croissance s'est inscrite à 24,2%, précise l'industriel plan-les-ouatien mercredi dans un communiqué. Le carnet de commandes s'est étoffé pour le quatrième trimestre d'affilée, reflétant la demande, mais aussi les délais de livraison supplémentaires occasionnés par les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement.

A la faveur de la hausse des volumes et d'une baisse de coûts, notamment dans le fret aérien, par rapport à la même période un an plus tôt, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est envolé de 59,4% sur un an, à 21,2 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 22,7%, en hausse de 480 points de base (pb). Comparé au dernier trimestre 2020/21, la progression de l'Ebit a été de 22,8% et celle de la marge de 180 pb.

Le bénéfice net s'est inscrit à 17,3 millions, 55,9% de mieux qu'à la même période un an plus tôt.

La copie rendue par Lem dépasse les projections des analystes interrogés par AWP. Si les ventes s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus, tant l'Ebit que le bénéfice net se sont hissés au-delà des expectatives les plus optimistes.

Pour la suite des opérations, la direction de l'entreprise préfère rester prudente et ne s'aventure pas sur le terrain des prévisions chiffrées, au vu des incertitudes liées à l'évolution de la crise sanitaire et son impact notamment sur les chaînes d'approvisionnement.

