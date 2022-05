Lem: forte hausse des ventes annuelles mais prudence pour l'exercice en cours

Genève (awp) - Le fabricant de capteurs de courant Lem a vu son bénéfice et le chiffre d'affaires progresser plus qu'attendu sur l'exercice décalé 2021-2022. A l'occasion de son cinquantième anniversaire, le groupe genevois distribuera un dividende plus généreux que d'habitude. Mais l'entreprise fait preuve de prudence pour l'exercice en cours.

Le bénéfice net de Lem a bondi de 30,2% à 72,4 millions de francs suisses sur l'exercice 2021-2022, qui s'est achevé fin mars, indique la société mardi dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a progressé de 24,1% à 373,4 millions. A taux de change constant, les ventes ont augmenté de 22,5%.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est même amélioré de 45,2% à 66,4 millions de francs suisses, pour une marge de 23,7%, contre 20,2% à l'exercice précédent. Cela est dû à un effet de levier, les recettes s'étant améliorées alors que les coûts sont restés les mêmes. Ces chiffres sont clairement supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par AWP.

Le quatrième trimestre a été particulièrement dynamique, avec une accélération des ventes et de la rentabilité en fin d'exercice.

Des pénuries appelées à durer

L'exercice a cependant été marqué du sceau des pénuries de composants, dans un contexte de crise des chaînes d'approvisionnement. Pour cette raison, quelque 10% des commandes n'ont pas pu être honorées à temps, a indiqué Frank Rehfeld, directeur général de Lem, au cours d'un entretien accordé à AWP. Sans ces problèmes, le chiffre d'affaires aurait allègrement dépassé les 400 millions.

A l'heure actuelle, le politique dite "zéro-Covid" du régime chinois et les confinements qui en découlent constituent le principal défi auquel est confronté Lem. Si l'usine du groupe en Chine continue de fonctionner, la situation est grave pour les fournisseurs et les chaînes sont fortement perturbées. "Le problème ne concerne d'ailleurs par que Lem, mais toute l'industrie électrique et électromécanique, à l'échelle mondiale", a souligné M. Rehfeld.

Pour Lem, ces confinements affectent d'une part la production en Chine, mais ailleurs également, car de nombreux composants utilisés dans les usines de l'entreprise ailleurs dans le monde.

Par ailleurs, les problèmes d'approvisionnements, qui ne concernent pas que les semi-conducteurs, existaient déjà avant les confinements. Ces goulots d'étranglements nécessitent d'importants investissements. "Nous ne prévoyons pas d'amélioration notable avant la fin de l'exercice 2022/23", a déclaré le directeur général.

La guerre en Ukraine n'épargne pas Lem, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie. L'entreprise, qui possède une usine à Tver, a par ailleurs suspendu toutes ses activités en Russie, de production comme de distribution. Elle y emploie une vingtaine de collaborateurs et continue cependant de verser les salaires, a précisé M. Rehfeld. L'Ukraine, la Russie et la Biélorussie réunies représentent moins de 2% du chiffre d'affaires de Lem.

Jusqu'ici, Lem a entièrement répercuté la hausse des prix de production sur les prix de vente et entend bien continuer à faire de la sorte, a assuré le directeur général.

Dividende anniversaire

A l'occasion de son cinquantième anniversaire, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 50 francs suisses, contre 42 francs suisses à l'exercice précédent. Cela correspond à une quote-part de distribution de 78,8%.

Le flux de trésorerie disponible a reculé à 29,4 millions, contre 37,4 millions à l'exercice précédent, en raison des investissements dans le nouveau siège de l'entreprise à Meyrin, où l'entreprise a emménagé au 1er avril.

"Malgré cette performance record, nous restons prudents pour les six premiers mois de l'exercice en cours", a indiqué M. Rehfeld, cité dans le communiqué. "Nous prévoyons que nos ventes au premier semestre de l'exercice 2022/23 seront inférieures à celles du premier semestre 2021/22", a-t-il prévenu.

Lem maintient ses projets d'investissement, dont un site de production à Penang en Malaisie qui sera mis en service début 2024. Lem continue d'investir entre 8 et 10% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement.

