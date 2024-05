LeMaitre Vascular, Inc. est un fournisseur de dispositifs, d'implants et de services pour le traitement des maladies vasculaires périphériques. La société développe, fabrique et commercialise des dispositifs vasculaires jetables et implantables pour répondre aux besoins de son principal client, le chirurgien vasculaire. Son portefeuille de lignes de produits est principalement utilisé pour traiter les maladies vasculaires, dont la plupart sont utilisées dans la chirurgie vasculaire ouverte et l'accès à la dialyse. Elle propose également des services de cryoconservation de tissus vasculaires et cardiaques humains. Ses principales lignes de produits comprennent des clips anastomosés, des greffons vasculaires et de dialyse biologiques, des patchs vasculaires et cardiaques biologiques, des dérivations carotidiennes, des cathéters d'embolectomie, des cathéters d'occlusion, des bandes de marquage radio-opaques, des greffons vasculaires et de dialyse synthétiques et des valvulotomes. Les principaux produits biologiques proposés par la société comprennent des patchs vasculaires et cardiaques ainsi que des greffons vasculaires et de dialyse. La société vend ses produits et services principalement par l'intermédiaire d'une force de vente directe.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés