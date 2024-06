Lemon Sistemi SpA est une société italienne qui opère dans le secteur de l'énergie solaire. La société se concentre sur la conception et l'installation de systèmes photovoltaïques et de systèmes solaires thermiques. Ses produits comprennent également des systèmes de chauffage renouvelable, des systèmes de stockage et des stations de recharge pour voitures électriques. La société propose des services d'avant-projet, d'évaluation économique et financière, de choix des matériaux, d'installation, de construction et de pratiques de sécurité sur le site, d'obtention d'accords GSE et d'assistance technique après l'installation, entre autres. Elle se concentre également sur la conception électrique et énergétique, les certifications énergétiques, l'éclairage LED et le relamping, les pompes à chaleur et les systèmes de chauffage hybrides, la gestion de l'énergie et le diagnostic. La société opère localement.

Secteur Construction et ingénierie