Lemon Tree Hotels Limited est une chaîne hôtelière basée en Inde. La société opère dans le segment haut de gamme et dans le secteur du milieu de gamme, qui comprend le haut de gamme, le milieu de gamme et le segment économique. La société exerce ses activités sous différentes marques, notamment Aurika Hotels and Resorts, Lemon Tree Premier, Lemon Tree Hotels, Red Fox Hotels, Keys Prima, Keys Select et Keys Lite. La société exploite environ 8 350 chambres dans 87 hôtels répartis sur 53 destinations, en Inde et à l'étranger, sous ses différentes marques. Les hôtels de l'entreprise sont situés dans toute l'Inde, dans les régions métropolitaines, notamment dans la région de la capitale nationale, à Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad et Chennai, ainsi que dans de nombreuses autres villes de niveau I et II, telles que Pune, Ahmedabad, Chandigarh, Jaipur, Indore, Aurangabad, Udaipur, Vishakhapatnam, Kochi, Ludhiana, Thiruvananthapuram et Vijayawada.