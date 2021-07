Le passage du thé glacé à la blockchain suscite une action en justice de la SEC pour délit d'initié.

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis a déclaré qu'Eric Watson, qui contrôlait plus de 30 % des actions de Long Island Iced Tea, a divulgué la nouvelle à son ami et courtier Oliver-Barret Lindsay, qui l'a transmise à son ami Gannon Giguiere, un promoteur boursier.

Selon la SEC, Giguiere a acheté 35 000 actions Long Island Iced Tea le 20 décembre 2017 et les a vendues le lendemain pour un bénéfice de 162 500 dollars, moins de deux heures après que le "pivot" autoproclamé de la société basée à Farmingdale, New York, soit devenu public.

Le prix de l'action de Long Island Iced Tea a augmenté de 388 % ce jour-là, faisant passer sa capitalisation boursière de 23,8 millions de dollars à 92,6 millions de dollars.

La SEC a déclaré qu'un collègue de Lindsay lui a demandé dans un message de chat ce jour-là pourquoi on ne lui avait pas dit à l'avance d'acheter Long Island Iced Tea, et Lindsay a répondu : "Je pense que je l'ai dit à tout le monde."

Les avocats de Lindsay et de Giguiere n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un avocat de Watson n'a pas pu être localisé immédiatement.

La SEC a déclaré que Watson, 60 ans, est un citoyen néo-zélandais qui vivrait à Londres ; Lindsay, 44 ans, est un Canadien qui vit à Vancouver ; et Giguiere, 47 ans, vit à Newport Coast, en Californie.

Elle cherche à imposer des amendes civiles et à récupérer les profits illégaux. L'action en justice a été déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan.

Les changements apportés par Long Island Iced Tea s'inscrivent dans une tendance des entreprises à remodeler leurs modèles d'affaires pour tirer profit de la technologie blockchain, qui supporte les crypto-monnaies.

L'affaire est la suivante : SEC v Watson et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 21-05923.