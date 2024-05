Lemonade, Inc. propose des assurances pour les locataires, les propriétaires, les voitures, les animaux de compagnie et la vie. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, les compagnies d'assurance de la société, qui utilisent l'intelligence artificielle, remplacent les courtiers et la bureaucratie par des robots et l'apprentissage automatique. Le substrat numérique de la société lui permet d'intégrer le marketing et l'onboarding à la souscription et au traitement des sinistres, en collectant et en déployant des données. Sa technologie comprend Data Advantage, AI Maya, AI Jim, CX.AI, Forensic Graph, Blender et Cooper. AI Maya, son bot d'accueil et d'expérience client, utilise le langage naturel pour guider les clients dans leur adhésion à la société. AI Jim, son robot de gestion des sinistres, reçoit le premier avis de sinistre de la part du client qui fait une réclamation, paie le demandeur ou refuse la réclamation sans intervention humaine. L'entreprise propose une assurance pour animaux de compagnie qui couvre les diagnostics, les procédures, les médicaments, les accidents ou les maladies. Même l'assurance de base pour animaux de compagnie couvre les analyses de sang, les analyses d'urine, les travaux de laboratoire et les tomographies assistées par ordinateur.

