Lemonade :  Lemonade se lance en France

Après l’Allemagne et les Pays-Bas, la compagnie d’assurance se lance dans un troisième pays Européen. A partir du 8 décembre 2020, les Français auront la possibilité de protéger en quelques clics seulement leurs logements et leurs biens avec Lemonade.

Lemonade, la compagnie d’assurance boostée à l’intelligence artificielle et à l’économie comportementale, poursuit son expansion et arrive en France. Les locataires Français peuvent désormais souscrire instantanément une assurance habitation, à tout moment et depuis n’importe quel appareil. Ils auront ainsi la possibilité de déclarer des sinistres et d’être remboursés en quelques secondes depuis l’application Lemonade.

Une expérience simple et instantanée pour les assurés Français

Le produit français de Lemonade est une savante combinaison de ce qui est apprécié par les consommateurs Français, et de ce qui a fait le succès de Lemonade dans les autres pays : une expérience simple et agréable grâce à l’intelligence artificielle, des déclarations de sinistre instantanées, et la possibilité de soutenir des associations locales et globales dans le cadre du programme Giveback annuel. Le produit français présente également l’avantage d’être basé sur la Police 2.0, une nouvelle police d’assurance adaptée aux codes du 21e siècle : un document court et compréhensible par tous, en rupture avec les polices denses et séculaires qui dominent le marché.

Un modèle ultra compétitif et au service de l’impact social

Chez Lemonade, les polices d’assurance pour locataires sont accessibles à partir de 4 € par mois et comprennent une couverture plus étendue que les polices d’assurance disponibles sur le marché Français, en plus d’être sans engagement. Par exemple, la police d’assurance Lemonade offre une garantie optionnelle qui couvre le vol à la fois au domicile et à l’extérieur, dans le monde entier. Ainsi, si un client sécurise son vélo dans la rue mais que ce dernier est volé, le client pourra réclamer la valeur de remplacement complète du vélo en quelques minutes, directement depuis l’app Lemonade.

“L’assurance habitation est obligatoire en France, ce qui en fait une opportunité incontournable pour Lemonade ”, déclare Daniel Schreiber, CEO et cofondateur de Lemonade. “Alors que le marché de l’assurance en France est l'un des plus développés mondialement, Lemonade apporte un produit qui se démarque aux yeux des consommateurs Français par son mélange unique d’avantages, de valeurs, et par sa technologie, offrant la possibilité d’obtenir une assurance à la fois engagée pour le bien social et entièrement personnalisée, le tout en quelques clics.”

Contrairement au modèle d’assurance traditionnel, Lemonade prélève des frais fixes pour ses opérations, et reverse les fonds non-utilisés des cotisations à des associations choisies par ses assurés dans le cadre de son programme Giveback annuel. En France, huit associations ont été choisies pour bénéficier de ce programme qui a déjà permis de reverser près d’un million d'euros en 2020 à 34 associations. Il s’agit de Les Restos du Cœur, En avant toute(s), Surfrider Europe, Le Refuge, la fondation HP-HF, 350.org, La Ligue Contre le Cancer et Médecins sans frontières.

“Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec des initiatives innovantes qui ont du sens, comme Lemonade, qui soutient des associations comme la nôtre à travers son programme Giveback. Ensemble, explorons comment la tech peut s’investir auprès des personnes vulnérables, comme les femmes et personnes LGBTQIA+ victimes de violences” déclare En Avant Toute(s).

“Les dons constituent un financement essentiel pour la Fondation Le Refuge, et nous remercions infiniment Lemonade de contribuer à notre action de protection des jeunes LGBT+. Le Giveback annuel est un modèle vertueux dont nous sommes heureux de pouvoir bénéficier avec d’autres organismes. En orientant les fonds non-utilisés vers des associations, l’assurance devient un acte solidaire.” déclare Nicolas Noguier, président de l’association Le Refuge.

Un succès aux Etats-Unis

La société a lancé son assurance habitation pour les propriétaires et locataires à New York fin 2016, et est l’une des compagnies d’assurance qui a connu la plus forte croissance depuis. Lemonade est entrée en bourse le 2 Juillet 2020, et est cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier LMND.

En ce qui concerne ses produits d’assurance, Lemonade est la société d’assurance la mieux notée par ses clients sur plusieurs plateformes. Les clients de Lemonade citent l’expérience numérique simple avec un remboursement des sinistres rapide comme l’éclair, un service client exceptionnel et un business model sans conflit.

Lemonade est agréée et supervisée par la Banque Centrale Néerlandaise (DNB), et son siège Européen se trouve à Amsterdam.

Les résidents Français peuvent désormais souscrire un contrat d’assurance habitation directement depuis l’app Lemonade ou via: lemonade.com/fr.

Pour savoir où Lemonade se lancera prochainement, cliquez ici.

Accès au dossier de presse.

À propos de Lemonade

Lemonade offre une assurance habitation pour locataires, propriétaires et une assurance santé pour animaux de compagnie aux États-Unis, une assurance habitation et responsabilité civile en Allemagne et aux Pays-Bas, et une assurance habitation pour locataires en France, par l’intermédiaire de ses assureurs agréés. Grâce à l’intelligence artificielle et aux principes d’économie comportementale, Lemonade souhaite remplacer les courtiers et la bureaucratie par des robots et du machine learning, visant l’élimination de la paperasse et l’instantanéité. Certifiée B-corp, Lemonade reverse les fonds non-utilisés des cotisations à des associations choisies par sa communauté, lors de son Giveback annuel. Lemonade est actuellement disponible dans la plupart des États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, et continue de se développer dans le monde.

