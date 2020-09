Lemonade : continue son expansion en Europe et se lance en France

La compagnie d’assurance boostée à l’IA et l’économie comportementale annonce son intention de se lancer dans un troisième pays Européen, offrant aux consommateurs Français la possibilité de protéger leurs logements et leurs biens en seulement quelques clics.

Lemonade, la compagnie d’assurance boostée à l’intelligence artificielle et l’économie comportementale, a annoncé aujourd’hui que la France sera son prochain marché Européen.

L’assurance Multirisques Habitation de Lemonade sera disponible en France d’ici la fin de l’année 2020, mais les résidents Français peuvent déjà s’inscrire sur liste d’attente.

La France sera le troisième pays Européen à accueillir Lemonade, après les Pays-Bas plus tôt cette année, et l’Allemagne en Juin 2019. Dès le lancement, les consommateurs Français pourront s’assurer instantanément, à tout moment et depuis n’importe quel appareil, ainsi que déclarer des sinistres et être remboursés en quelques secondes depuis l’app Lemonade.

En ce qui concerne ses produits d’assurance, Lemonade est la société d’assurance la mieux notée par ses clients sur plusieurs plateformes. Les clients de Lemonade citent l’expérience numérique simple avec un remboursement des sinistres rapide comme l’éclair, un service client exceptionnel et un business model sans conflit.

Contrairement au modèle d’assurance traditionnel, Lemonade prélève des frais fixes pour ses opérations, et dans le cadre de son programme Giveback annuel, reverse les fonds non utilisés des cotisations à des associations choisie par ses assurés. La société a lancé son assurance habitation pour les propriétaires et locataires à New York fin 2016, et est depuis l’une des compagnies d’assurance qui a connu la plus forte croissance depuis. La société est entrée en bourse le 2 Juillet 2020, et est cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier LMND.

“L’assurance habitation est souvent obligatoire en France, ce qui en fait une opportunité incontournable pour le lancement de Lemonade dans son prochain pays Européen”, a déclaré Daniel Schreiber, CEO et cofondateur de Lemonade. “Alors que le marché de l’assurance en France est l'un des plus développé mondialement, nous préconisons que Lemonade se démarquera pour les consommateurs Français par son mélange unique d’avantages, de valeurs, et par sa technologie, offrant la possibilité d’obtenir une assurance personnalisée, rapidement et depuis n’importe quel téléphone.”

Le produit Français de Lemonade est conçu spécialement pour les consommateurs Français, tout en incarnant également ce qui est apprécié par les consommateurs de Lemonade dans d’autres pays: une expérience simple et agréable grâce à l’intelligence artificielle, des déclarations de sinistre instantanées, et la possibilité de soutenir des associations locales et globales dans le cadre du programme Giveback annuel. De plus, et à l’instar des produits Allemands et Néerlandais, le produit Français aura l’avantage supplémentaire d’être basé sur la Police 2.0, une nouvelle police d’assurance conçue pour le 21e siècle.

La Police 2.0 est un document d’assurance court, facile à comprendre et transparent, conçu pour les personnes ordinaires (et non pour les avocats) - un changement favorable aux consommateurs comparé aux polices denses et séculaires qui dominent le marché.

Lemonade est agréée et supervisée par la Banque Centrale Néerlandaise (DNB), et son siège Européen se trouve à Amsterdam.

Les résidents Français peuvent désormais s’inscrire pour être les premiers informés lorsque Lemonade sera disponible en France via: lemonade.com/fr.

Pour savoir où Lemonade se lancera prochainement, cliquez ici.

À propos de Lemonade

Lemonade offre une assurance habitation pour locataires, propriétaires et une assurance santé pour animaux de compagnie aux États-Unis, ainsi qu’une assurance habitation et responsabilité civile en Allemagne et aux Pays-Bas, par l’intermédiaire de ses assureurs agréés. Grâce à l’intelligence artificielle et aux principes d’économie comportementale, Lemonade souhaite remplacer les courtiers et la bureaucratie par des robots et du machine learning, visant l’élimination de la paperasse et l’instantanéité. Certifiée B-corp, Lemonade reverse les fonds non-utilisés des cotisations à des associations choisies par sa communauté, lors de son Giveback annuel. Lemonade est actuellement disponible dans la plupart des États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas, et continue de se développer dans le monde.

