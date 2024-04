Dans le prolongement de leur partenariat existant, les deux compagnies lancent une assurance multirisques habitation pour les propriétaires, via un parcours 100% digital et renforcé par l'intelligence artificielle (IA)

Lemonade annonce le lancement en France de sa nouvelle assurance multirisques habitation à destination des propriétaires, en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Cette offre est accessible via l'application Lemonade, ou en ligne sur lemonade.com/fr/ et cardif.fr.

Depuis plus d'un an, BNP Paribas Cardif et Lemonade connaissent un succès croissant grâce à leur assurance multirisques habitation à destination des locataires. Ce partenariat, qui combine l’expertise de BNP Paribas Cardif à l’approche innovante de Lemonade, se renforce avec une offre qui s’adresse désormais aux propriétaires.

« Notre marché européen est celui qui a enregistré la plus forte croissance l’an dernier », a déclaré Daniel Schreiber, CEO et cofondateur de Lemonade. « Nous sommes en train d’évoluer du statut d'assureur monoproduit à celui d'un assureur multi produits. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre de notre activité européenne, en appui de notre partenariat florissant avec une marque prestigieuse et de confiance comme BNP Paribas Cardif. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec un acteur innovant tel que Lemonade, afin de proposer toujours plus d’offres adaptées à chaque client, en accord avec notre mission de rendre l’assurance plus accessible. Grâce à nos expertises complémentaires, bénéficier d’une assurance complète et full digitale répondant aux besoins des propriétaires en quelques clics, est désormais possible, tout en continuant de proposer un accompagnement humain à nos assurés », déclare Fabrice Bagne, Directeur général adjoint de BNP Paribas Cardif, responsable France.

Cette nouvelle offre, spécialement conçue pour les clients en France, permet aux propriétaires d'être instantanément couverts à partir de 10 euros par mois. En plus des couvertures habituelles de dommages aux biens (incendie, dégâts des eaux, coûts de reconstruction, responsabilité civile, etc.), elle intègre des garanties complémentaires afin de proposer une large couverture et une souplesse de choix, en fonction des besoins des assurés, parmi lesquelles :

L’assurance scolaire, étendue aux enfants jusqu'à 18 ans pour couvrir les activités scolaires et parascolaires,

La protection juridique, pour accompagner les clients en cas de litige avec un tiers, couvrant un large éventail de situations quotidiennes (immobilier, commerce, travail et e-réputation),

La couverture des effets personnels en cas de vol à l'extérieur de la maison lors de déplacements.

Ce nouveau produit accompagne l’expansion de Lemonade depuis son entrée sur le marché français en décembre 2020. Alors que Lemonade poursuit son développement, avec des avancées significatives de son activité européenne en 2023, le lancement de l'assurance habitation propriétaires aux côtés de BNP Paribas Cardif viendra soutenir la croissance de l'entreprise.

Le partenariat s'inscrit par ailleurs dans le cadre du plan stratégique de BNP Paribas Cardif, qui vise à s’appuyer sur la technologie pour améliorer l'expérience client, en lien avec sa mission de rendre l'assurance plus accessible. BNP Paribas Cardif pourra également proposer cette assurance habitation entièrement digitale à ses partenaires distributeurs, et Lemonade bénéficiera de l'expérience d'un assureur reconnu et présent sur le marché français depuis 50 ans.

Les risques sont couverts à la fois par BNP Paribas Cardif et Lemonade, tous deux co-assureurs de l’offre.

À propos de Lemonade

Lemonade propose des produits d’assurance habitation pour locataires et propriétaires, d’assurance auto, d’assurance santé pour animaux domestiques, et d’assurance vie. Grâce à une approche basée sur l'intelligence artificielle et l’impact social, Lemonade souhaite remplacer la bureaucratie par des chatbots et du machine learning, visant l’élimination de la paperasse et l’instantanéité. Certifiée B Corp, Lemonade reverse les fonds non-utilisés des cotisations à des associations choisies par sa communauté, lors de son Giveback annuel. Lemonade est actuellement disponible aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni, et continue de se développer dans le monde.

Suivez @lemonade_inc sur Twitter pour connaître les dernières actualités.

A propos de BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif, un leader mondial des partenariats en bancassurance, propose à ses plus de 80 millions de clients assurés des produits et services qui leur permettent de réaliser leurs projets, tout en se prémunissant contre les aléas de la vie. BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif sur la société et rendre l'assurance plus accessible. L'entreprise, filiale assurance de BNP Paribas, s’appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. L’assureur crée des offres pour plus de 500 partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et institutions financières, acteurs de l’automobile, de la grande distribution, des télécommunications, fournisseurs d'énergie…) ainsi que pour des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients. Présent dans plus de 30 pays avec des positions fortes en Europe, Asie et Amérique latine, BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l’assurance des personnes, le leader mondial en assurance emprunteur* et un acteur majeur du financement de l'économie. Plus de 8 000 collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre d’affaires qui s’est élevé à 30,3 Md€ en 2023.

Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur Linkedin, X ou sur www.bnpparibascardif.com

*Source : Finaccord – 2023

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prévisionnelles". Ces déclarations sont basées sur les attentes et les points de vue actuels de la direction d'Lemonade concernant les évènements et les développements futurs et sont naturellement soumises à des incertitudes et à des changements de circonstances. Toutes les déclarations autres que les déclarations de fait historiques sont des déclarations prévisionnelles. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations, qui reflètent les opinions actuelles de la direction d'Lemonade, et dépendent de nombreux facteurs, dont certains échappent au contrôle d'Lemonade. Il existe des facteurs, des risques et des incertitudes importantes qui pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats escomptés, y compris mais de façon non limitative, les risques et incertitudes relatifs à Lemonade qui sont décrits à rapport annuel d'Lemonade sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 28 Février 2024. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les déclarations prévisionnelles.

Les déclarations prévisionnelles doivent être lues conjointement avec les autres avertissements inclus ailleurs, y compris le formulaire 10-K le plus récent d'Lemonade et les autres rapports fournis sur le formulaire 8-K, ainsi que tout autre document qu'Lemonade a rendu public. Toute déclaration prévisionnelle contenue dans le présent communiqué doit être lue dans son intégralité à la lumière de ces avertissements et mises en garde, et il ne peut être garanti que les résultats effectifs ou les évolutions attendues par Lemonade se réaliseront ou, dans l’hypothèse où ceux-ci se réaliseraient de manière substantielle, qu’ils auront les conséquences ou effets attendus sur Lemonade, ses affaires ou ses opérations. Sauf lorsque cela est requis par la loi, Lemonade ne s’engage pas à publier des mises à jour ou de réviser ces déclarations prévisionnelles, à la lumière de nouvelles informations, événements futurs ou autre.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Pour plus d'informations sur les déclarations prospectives, veuillez vous référer au communiqué de presse ici.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240409218903/fr/