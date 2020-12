Lemonade : gagne le procès #FreethePink contre Deutsche Telekom en France

Les autorités françaises se prononcent en faveur de Lemonade, mettant fin à un monopole de plusieurs décennies sur la couleur rose dans le secteur financier du pays.

Lemonade, la compagnie d’assurance boostée à l’intelligence artificielle et à l’économie comportementale, a annoncé qu'elle avait remporté une étape clef dans son procès contre Deutsche Telekom concernant l'utilisation de la couleur rose en France.

Deutsche Telekom est propriétaire de la marque déposée sur les couleurs rose et magenta en France dans le domaine des services financiers (connue sous le nom de "classe 36") depuis 25 ans. Ce n’est désormais plus le cas. Dans une décision rendue le 15 décembre 2020, les autorités françaises ont estimé “qu'il n'y a pas de preuve d'un usage sérieux de cette marque pour les services contestés” par Deutsche Telekom, confirmant que "le titulaire de la marque contestée devrait donc être privé de ses droits".

Cette saga colorée a débuté lors du lancement de Lemonade en Allemagne, en juin 2019, lorsque Deutsche Telekom (la société mère de T-Mobile) a proclamé que sa domination sur la couleur rose s'étendait aux assurances, et a obtenu une décision de justice ordonnant à Lemonade de retirer la couleur incriminée de tous ses actifs allemands.

Par respect pour le tribunal, Lemonade a procédé à des changements de couleur en Allemagne mais, à l’encontre de Deutsche Telekom, Lemonade a entrepris de contester la portée de sa marque "magenta", à commencer par la France et l'Allemagne, ainsi que la validité même de sa marque "magenta" à travers l’Europe.

La France est la première de ces juridictions à rendre une décision, et le jugement a brisé le monopole de Deutsche Telekom sur le rose, marquant une étape importante dans la campagne #FreeThePink de Lemonade.

"La décision française marque un tournant dans la lutte pour mettre fin à l'exploitation des marques déposées par Deutsche Telekom et T-Mobile", a déclaré Daniel Schreiber, CEO et cofondateur de Lemonade. "Ces dernières années, DT a interdit l'utilisation du rose par un blog technologique aux États-Unis ; un futur horloger cherchant à obtenir un financement participatif sur Indiegogo ; un processeur de factures en Hollande ; et un magasin informatique de neuf personnes en Angleterre. C'est dingue. Lorsqu'ils ont essayé d'étendre leur monopole sur le rose au secteur des assurances, nous avons estimé qu'il était temps de riposter. Si un génie chez Deutsche Telekom avait inventé la couleur, leur possessivité serait justifiée. Ceci n’étant pas le cas, les actions de la société ressemblent à des tactiques d'intimidation, où des légions d'avocats tentent de s'accaparer des ressources naturelles - dans ce cas une couleur primaire - qui appartiennent légitimement à tout le monde".

Depuis sa création en 2015, Lemonade utilise le rose de manière visible et fière. Sa campagne Instagram, qui a d’abord mis en scène des centaines d'objets de tous les jours trempés dans de la peinture rose et qui a depuis évolué en œuvres d'art commandées célébrant une nuance particulière de rose (code hex #FF0083), a été vue par des dizaines de millions de personnes. La publication artistique de l’entreprise peut être consultée sur le site www.ff0083.com qui porte bien son nom.

À propos de Lemonade

Lemonade offre une assurance habitation pour locataires, propriétaires et une assurance santé pour animaux de compagnie aux États-Unis, une assurance habitation et responsabilité civile en Allemagne et aux Pays-Bas, et une assurance habitation pour locataires en France, par l’intermédiaire de ses assureurs agréés. Grâce à l’intelligence artificielle et aux principes d’économie comportementale, Lemonade souhaite remplacer les courtiers et la bureaucratie par des robots et du machine learning, visant l’élimination de la paperasse et l’instantanéité. Certifiée B-corp, Lemonade reverse les fonds non-utilisés des cotisations à des associations choisies par sa communauté, lors de son Giveback annuel.

Lemonade est actuellement disponible dans la plupart des États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, et continue de se développer dans le monde.

