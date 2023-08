LendingClub Corporation est une société holding bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale LendingClub Bank, National Association (la banque). Elle exploite une banque de marché numérique. Les clients de la banque peuvent accéder à une gamme de produits et services financiers conçus pour les aider à gérer numériquement leurs prêts, leurs dépenses et leur épargne. Elle propose une gamme de produits et services visant à soutenir ses membres et à améliorer davantage leur santé financière. Elle propose des produits et services à des clients commerciaux, ainsi qu'à une gamme d'investisseurs institutionnels pour ses prêts personnels non garantis et ses prêts automobiles (prêts à la consommation), ainsi que pour ses prêts pour le financement des patients et des études. Aux déposants, elle propose des fonctionnalités d'expérience numérique, telles que des remises sur les frais de guichet automatique, des récompenses et des taux d'intérêt. Ses activités de prêts commerciaux comprennent les prêts commerciaux et industriels, les prêts immobiliers commerciaux, les prêts aux petites entreprises et les prêts et locations d'équipement.