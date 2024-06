LendingClub Corporation est la société mère de LendingClub Bank (LC Bank). La société exerce la plupart de ses activités par l'intermédiaire de LC Bank, en tant que prêteur et initiateur de prêts et en tant que banque réglementée aux États-Unis. LC Bank est la banque numérique de marché aux États-Unis où les membres peuvent accéder à une gamme de produits et de services financiers conçus pour les aider à payer moins lorsqu'ils empruntent et à gagner plus lorsqu'ils épargnent. LC Bank détient des prêts et les finance directement avec son propre capital et ses dépôts. Les principaux produits de prêt de LC Bank comprennent les prêts personnels non garantis, les prêts de refinancement automobile garantis et les prêts de financement des patients et de l'éducation (prêts à la consommation). Les activités de prêts commerciaux de LC Bank sont principalement axées sur les petites entreprises et participent aux programmes de prêts de l'administration américaine des petites entreprises (SBA). Les activités de dépôt de LC Bank comprennent l'obtention de dépôts directement auprès des consommateurs et des clients commerciaux, ainsi qu'auprès de canaux de commercialisation tiers et de courtiers en dépôts.

