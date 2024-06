LendingTree, Inc. exploite LendingTree.com, une place de marché de services financiers en ligne. La société permet aux clients d'accéder à des offres de prêts, de cartes de crédit, d'assurances et autres grâce à son réseau d'environ 500 partenaires financiers. Ses segments sont les suivants : Home, Consumer et Insurance. Le segment "Home" comprend des produits tels que les prêts hypothécaires à l'achat, les prêts hypothécaires de refinancement, les prêts sur fonds propres et les lignes de crédit. Le secteur de la consommation comprend des produits tels que les cartes de crédit, les prêts personnels, les prêts aux petites entreprises, les prêts étudiants, les prêts automobiles, les comptes de dépôt et d'autres produits de crédit tels que le règlement des dettes. Le secteur de l'assurance comprend des produits de devis d'assurance et des polices d'assurance dans ses agences. Il aide les clients à obtenir un financement, à économiser de l'argent et à améliorer leur santé financière et leur solvabilité au cours de leur parcours personnel. Grâce à un portefeuille de produits et d'outils et à des recommandations financières personnalisées, la société aide les clients à obtenir des gains financiers au quotidien.

