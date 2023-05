BNP Paribas rejoint le financement hypothécaire de 300 millions de livres de LendInvest

(Alliance News) - LendInvest PLC a déclaré jeudi que BNP Paribas SA a rejoint son syndicat de financement de 300 millions de livres sterling avec HSBC Holdings PLC et Barclays PLC pour soutenir la croissance de ses prêts hypothécaires à court terme.

LendInvest est un créancier hypothécaire non bancaire basé à Londres, tandis que BNP Paribas est une banque basée à Paris.

LendInvest a déclaré que le financement soutiendra ses prêts hypothécaires à court terme, y compris le financement de la rénovation et du recyclage de vieux logements remis en circulation à travers le Royaume-Uni.

Ce partenariat avec BNP Paribas porte les fonds sous gestion de LendInvest à 3,7 milliards de livres sterling et fait suite à l'annonce, en avril, de l'accord conclu entre Wells Fargo & Co et LendInvest pour devenir son partenaire financier dans le cadre de ses activités d'achat-vente.

"Nous sommes ravis d'accueillir BNP Paribas dans notre liste croissante de partenaires financiers et d'investisseurs institutionnels mondiaux, ce qui démontre non seulement leur confiance dans nos capacités et la dynamique continue de notre entreprise, mais soutient également de manière significative notre proposition de prêts hypothécaires à court terme ", a déclaré le directeur général Rod Lockhart.

"L'offre de logements est un problème fondamental au Royaume-Uni en ce moment et nos prêts hypothécaires à court terme jouent un rôle clé dans la résolution de ce problème en aidant les promoteurs à rénover et à moderniser le parc immobilier ancien."

À Londres, les actions de LendInvest étaient en baisse de 2,9 % à 79,10 pence chacune jeudi après-midi, tandis que les actions de HSBC étaient en baisse de 1,9 % à 589,60 pence chacune et les actions de Barclays étaient en baisse de 1,0 % à 151,68 pence chacune.

A Paris, les actions de BNP Paribas étaient en baisse de 1,7% à 56,86 euros chacune, tandis qu'à New York, les actions de Wells Fargo étaient en baisse de 1,0% à 37,91 dollars chacune jeudi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

