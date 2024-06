(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Longboat Energy PLC, en hausse de 30% à 9,40 pence, fourchette de 12 mois 6,00p-33,90p. La société d'exploration pétrolière et gazière fait état d'un pivot stratégique vers l'Asie du Sud-Est, en annonçant un accord de vente de sa participation d'un peu plus de 50 % dans Longboat Japex Norge AS en Norvège à son partenaire de coentreprise Japan Petroleum Exploration Co Ltd. Longboat vendra sa participation pour un montant de 2,5 millions USD en espèces, plus sa part de la dette tirée dans le cadre de la facilité de crédit-relais. Les tirages nets pour Longboat s'élèvent à 8,5 millions d'USD. Longboat ajoute : "À la suite d'un examen détaillé de ses zones d'opérations géographiques, le conseil d'administration et la direction de Longboat Energy ont pris la décision de se retirer de la Norvège et de se concentrer sur la mise en place d'une activité E&P à cycle complet en Asie du Sud-Est, où le potentiel pour une petite société est nettement plus important qu'en Norvège et où le positionnement actuel et l'accès aux opportunités offrent à la société un excellent potentiel de création de valeur".

AIM - LOSERS

Mind Gym PLC, baisse de 14 % à 33,25 pence, fourchette de 12 mois 26,00 pence-64,50 pence. Au cours des 12 mois qui se sont terminés le 31 mars, le service de coaching personnel et professionnel basé à Londres a annoncé une perte avant impôts de 12,1 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 3,0 millions de livres sterling l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires a chuté de 18 %, passant de 55,0 millions de livres sterling à 44,9 millions de livres sterling. Les vents contraires macroéconomiques ont affecté la confiance dans des secteurs clés, notamment la technologie, en particulier aux États-Unis, et les entreprises de consommation et de fabrication qui dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le nouvel exercice financier sera celui du "recalibrage" avec la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie visant à ramener l'entreprise à ses niveaux de performance historiques.

LendInvest PLC, baisse de 5,5 % à 27,40 pence, fourchette de 12 mois 24,00 pence-75,00 pence. Le prêteur hypothécaire non bancaire conseille de "réduire les attentes" pour le résultat d'exploitation net et le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 31 mars, car il ne tient pas compte d'un gain net ponctuel de 12,1 millions de livres sterling attendu précédemment et provenant d'une vente. En janvier, la société a conclu la vente, pour un montant de 5 millions de livres sterling, de sa participation résiduelle sans rétention de risque dans la titrisation des prêts hypothécaires buy-to-let Mortimer BTL 2023-1 PLC. "L'entreprise a maintenant identifié un problème isolé dans l'avis comptable concernant la vente. Le problème concerne les hypothèses de swap et de comptabilité de couverture qui comprennent les ajustements à la valeur de marché et la comptabilité de couverture de la juste valeur appliquée dans le cadre du calcul de décomptabilisation", indique LendInvest. "Sur la base du calcul de décomptabilisation révisé de la société en ce qui concerne la vente, la société conseille au marché de réduire les attentes pour le NOI et le PBT pour l'exercice 2024 en ne tenant pas compte du gain net précédemment prévu de 12,1 millions de livres sterling."

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

