LendInvest plc fournit une plateforme de prêts hypothécaires au Royaume-Uni. La société propose des prêts hypothécaires à court terme, des prêts au développement et des prêts à l'achat de biens immobiliers aux intermédiaires, aux propriétaires et aux promoteurs dans tout le Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : Mortgages Division et Capital Division. Le segment Mortgages Division propose des prêts hypothécaires aux propriétaires professionnels et aux propriétaires occupants, ainsi qu'une gamme de prêts relais. La division Capital propose des financements structurés, principalement aux promoteurs immobiliers. La société propose une gamme de produits hypothécaires, tels que des prêts résidentiels, des prêts BTL, des prêts relais et des prêts de développement. Ses produits de capital comprennent des fonds, des obligations garanties, des marchés de capitaux, des co-investissements, des syndications, des plateformes auto-sélectionnées, des obligations garanties, des financements de développement, des financements de structure. Les bailleurs de fonds et les investisseurs de la société comprennent des fonds de pension, des assureurs et des institutions mondiales telles que HSBC, J.P. Morgan, Citigroup et National Australia Bank.