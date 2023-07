(Alliance News) - Lendinvest PLC a déclaré mardi qu'il avait légèrement augmenté son bénéfice annuel et augmenté son paiement total malgré la baisse des bénéfices dans un climat "incertain" et "difficile", exprimant sa confiance dans sa résilience et sa capacité d'adaptation.

Le prêteur hypothécaire non bancaire basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 31 mars était de 14,3 millions de livres sterling, en hausse de 1 % par rapport aux 14,2 millions de livres sterling de l'année précédente. Le résultat d'exploitation net a augmenté de 8 %, passant de 50,5 millions de GBP à 54,7 millions de GBP au cours de la même période.

Cependant, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a chuté de 30 %, passant de 20,3 millions de GBP à 14,3 millions de GBP, tandis que le bénéfice de base par action est resté inchangé à 8,3 pence. Les dépenses d'exploitation totales de Lendinvest ont quant à elles augmenté de 11 %, passant de 36,3 millions de livres sterling à 40,4 millions de livres sterling.

Lendinvest a déclaré un dividende final de 3,2 pence par action. Cela porte la distribution annuelle à 4,5 pence par action, en hausse par rapport à son premier dividende brut de 4,4 pence pour l'exercice 2022.

"La rétrospective de nos réalisations au cours de ce qui a été l'une des années les plus difficiles depuis la crise financière mondiale a renforcé ma confiance dans notre capacité à réaliser avec succès nos objectifs stratégiques", a déclaré le directeur général Rod Lockhart.

Pour l'avenir, M. Lockhart a déclaré que Lendinvest était confronté à plusieurs vents contraires, notamment la poursuite probable de la hausse des taux d'intérêt et la poursuite de la baisse des prix de l'immobilier.

Cependant, il a déclaré que Lendinvest reste confiant "dans la résilience de notre modèle d'entreprise, notre capacité à perturber, à être agile et à répondre rapidement aux conditions changeantes du marché et à gagner des parts de marché." La société s'attend à ce que sa performance financière 2024 soit "fortement pondérée" par le second semestre.

"Bien que les risques et les défis persistent, nous pensons que notre approche proactive, associée à notre orientation stratégique et à notre profonde expertise sectorielle, nous permettra de nous positionner pour une croissance et un succès durables dans les années à venir", a conclu Lockhart.

Les actions de Lendinvest étaient en hausse de 4,1 % à 51,00 pence mardi à Londres.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.