LendInvest PLC - prêteur hypothécaire non bancaire basé à Londres - note que LendInvest BTL Ltd met à prix sa cinquième titrisation de 410 millions de livres sterling de prêts hypothécaires " buy-to-let " de première qualité au Royaume-Uni dans le cadre d'une transaction sursouscrite de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles. La transaction devrait être clôturée la semaine prochaine, mercredi, et le total des fonds gérés devrait passer à 4,2 milliards de livres sterling. Rod Lockhart, directeur général de LendInvest, déclare : "Nous sommes heureux d'avoir fixé le prix de la cinquième et plus grande opération de titrisation de LendInvest à ce jour, qui a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, même dans des conditions de marché difficiles, ce qui démontre l'attrait continu de la classe d'actifs. LendInvest continue de s'appuyer sur sa plateforme technologique pour fournir des solutions innovantes sur le marché hypothécaire, ce qui nous donne un avantage concurrentiel auprès des courtiers et des emprunteurs et nous aide à continuer d'attirer diverses sources de capitaux".

Cours actuel de l'action : 29,20 pence, clôture en baisse de 2,7 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 63 %.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

