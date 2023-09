LendInvest plc, anciennement LendInvest Limited, est une société basée au Royaume-Uni, qui propose une place de marché en ligne pour le financement immobilier. La société fournit une plateforme de gestion d'actifs. Elle propose des prêts à court terme, notamment des prêts relais et des prêts de développement aux intermédiaires, aux propriétaires et aux promoteurs. Elle permet aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de services financiers d'investir dans des prêts garantis par des biens immobiliers. La société propose une gamme de produits aux emprunteurs et aux intermédiaires, qui comprend des prêts et des prêts hypothécaires, notamment des prêts aux enchères, des prêts à la location, des prêts-relais commerciaux, des prêts de développement, des prêts de sortie de développement, des prêts-relais de rénovation et des prêts-relais résidentiels.