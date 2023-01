Lendinvest décroche un financement accru de la Lloyds Bank à hauteur de 300 millions GBP

(Alliance News) - Lendinvest PLC a déclaré mardi avoir décroché un financement accru de Lloyds Banking Group PLC à hauteur de 300 millions de GBP pour se lancer sur le marché des prêts hypothécaires aux propriétaires.

Le gestionnaire d'actifs basé à Londres et axé sur la technologie pour le financement immobilier au Royaume-Uni a déclaré que l'augmentation du financement soutiendra son entrée sur le marché britannique des prêts hypothécaires aux propriétaires de 1,2 trillion de GBP.

Cette facilité porte le total des fonds gérés par Lendinvest à plus de 3,6 milliards GBP, contre 3,4 milliards GBP au 30 septembre.

Lendinvest devrait lancer son produit de prêt hypothécaire pour propriétaires en 2023, plus largement par rapport à son lancement bêta en décembre avec un groupe restreint de courtiers en prêts hypothécaires.

L'offre est la première entrée de Lendinvest sur le marché britannique des prêts hypothécaires aux propriétaires, se concentrant sur les emprunteurs ayant plusieurs sources de revenus, les indépendants et les propriétaires de petites entreprises.

Lendinvest a déclaré que sa plateforme technologique exclusive améliore l'expérience globale des propriétaires en matière d'hypothèque, en rendant "même les cas les plus complexes plus simples et plus rapides".

Le directeur général, Rod Lockhart, a déclaré : "Nous sommes ravis de recevoir cette augmentation de la ligne de financement d'entrepôt de Lloyds... il y a un nombre important de personnes au Royaume-Uni avec des flux de revenus complexes - des avocats aux acteurs en passant par les travailleurs contractuels du NHS - qui ont plus de difficultés à obtenir un prêt hypothécaire en raison de sources de revenus multiples ou de chèques de paie moins réguliers."

"Notre offre est adaptée à leurs besoins, leur donnant accès au financement dont ils ont besoin pour acheter la maison de leurs rêves, et ce sans tout le stress et les tracas. La complexité de cette partie du marché hypothécaire britannique la rend mûre pour être perturbée par notre technologie spécialisée et constitue pour nous une évolution naturelle après notre lancement dans les prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison en 2017."

Les actions de Lendinvest étaient en hausse de 6,0% à 80,00 pence chacune à Londres mardi à la mi-journée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

