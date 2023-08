Le groupe LendLease est une société internationale d'investissement et d'immobilier basée en Australie. Les segments de la société comprennent les investissements, le développement et la construction. Le segment Investissements comprend la détention et/ou la gestion d'investissements. Ce secteur comprend une plateforme de gestion des investissements et ses participations dans des actifs d'investissement résidentiels, de bureaux, de commerce de détail, industriels, de retraite et d'infrastructure. Son segment Développement propose des produits et des services qui comprennent le développement de projets à usage mixte en centre-ville, d'appartements, de communautés, de retraites, de commerces de détail, d'actifs commerciaux et d'infrastructures sociales et économiques. Son segment Construction est engagé dans la fourniture de services de gestion de projet, de conception et de construction, principalement dans les secteurs commercial, résidentiel, à usage mixte, de la défense et de l'infrastructure sociale. Les secteurs géographiques de la société comprennent les États-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Australie.

Secteur Développement et opérations immobilières