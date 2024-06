Lendway, Inc. a annoncé les nominations de Mark R. Jundt et Daniel C. Philp en tant que Co-Chief Executive Officers à compter du 1er juillet 2024. M. Jundt est membre du Conseil d'administration depuis novembre 2022 et en est le président depuis août 2023. Il est également directeur juridique et secrétaire général d'Air T, Inc. depuis 2008.

M. Jundt possède une vaste expérience en matière de gouvernance d'entreprise, de fusions et acquisitions et de contentieux. M. Philp est membre du conseil d'administration depuis novembre 2022. Il est également vice-président senior du développement de l'entreprise chez Air T, Inc. depuis 2014.

M. Philp a joué un rôle déterminant dans la supervision par le conseil d'administration de la récente acquisition par la société de Bloomia, B.V. Il possède une grande expérience dans l'étude de nouvelles cibles d'acquisition et d'autres initiatives stratégiques. Randy D. Uglem, l'actuel directeur général de Lendway, a présenté sa démission et devrait quitter la société à compter du 1er juillet 2024.