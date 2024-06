La valeur du jour à Wall Street - Lennar : ses prévisions au troisième trimestre mal accueillies

Le 18 juin 2024 à 17:05 Partager

Lennar recule de 2,75% à 152,16 dollars à la bourse new-yorkaise. Une baisse qui intervient au moment où le groupe a abaissé ses prévisions de livraisons pour le troisième trimestre. Le promoteur immobilier américain anticipe entre 20500 à 21000 logements, contre environ 20900 de consensus. Le prix moyen de vente est attendu entre 420000 et 425000 dollars, contre 426000 au deuxième trimestre et 449000 dollars un an plus tôt. A la suite de cette publication, JPMorgan a confirmé sa recommandation Neutre et UBS son conseil d'Achat.



Au titre de son deuxième trimestre, Lennar a dépassé les prévisions de Wall Street , enregistrant un bénéfice ajusté par action en hausse de 15% à 3,38 dollars, là où le consensus visait 3,2 dollars après 2,94 dollars un an auparavant.



Ses revenus s'élèvent à 8,8 milliards de dollars sur la période, en amélioration de 9%, contre 8,1 milliards de dollars il y a un an.



A fin mai, le carnet de commandes de Lennar s'établissait à un peu moins de 17900 logements pour une valeur de 8,2 milliards de dollars.