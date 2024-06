(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les ventes au détail américaines augmentent moins que prévu en mai

* Citigroup relève l'objectif de fin d'année du S&P 500 à 5600 points

* Les indices : Dow en hausse de 0,03%, S&P en hausse de 0,12%, Nasdaq en baisse de 0,11%.

18 juin (Reuters) -

Le Dow Jones et le S&P 500 ont progressé mardi, les investisseurs se concentrant sur des ventes au détail plus faibles que prévu aux Etats-Unis et sur les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale tout au long de la journée, bien que les échanges aient été modérés à l'approche d'un jour férié.

Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,1% en mai, contre une augmentation de 0,3% attendue par les économistes interrogés par Reuters, tandis qu'un rapport séparé a montré que la production industrielle et la production manufacturière de mai ont toutes deux dépassé les attentes.

Les marchés ont légèrement augmenté leurs paris sur deux baisses de taux d'intérêt de la Fed cette année à la suite de ces données, selon FedWatch de LSEG, en contradiction avec les projections les plus récentes des décideurs politiques qui montrent qu'ils s'attendent généralement à une seule baisse de taux d'intérêt cette année.

"Le rapport sur les ventes au détail du mois de mai a peut-être atteint son objectif, en fournissant aux investisseurs un chiffre faible sans être trop faible... c'est une bonne chose pour la Fed et ceux qui attendent des réductions de taux plus tard cette année", a déclaré Bret Kenwell, analyste des investissements américains chez eToro.

Les actions du secteur des puces électroniques ont poursuivi leur récente progression, ce qui a permis à l'indice Philadelphia SE Semiconductor d'atteindre un niveau record.

Nvidia, Qualcomm, Arm Holdings et Micron ont progressé de 2,7 % à 4,5 %, Micron atteignant un niveau record.

Le Nasdaq s'est replié après avoir atteint six records consécutifs à la clôture, les pertes d'Alphabet, d'Amazon et de Meta Platforms ayant compensé les gains réalisés par les fabricants de puces.

Les marchés sont fermés mercredi pour la fête du 19 juin.

Le secteur de l'énergie est celui qui a le plus progressé dans le S&P 500, avec une hausse de 1,5 %, tandis que le secteur des services de communication a été le plus touché.

L'attention se porte également sur les commentaires de plusieurs responsables de la Fed tout au long de la journée. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux baisseraient progressivement au fil du temps, tandis que Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, a déclaré qu'il avait besoin de plus de mois de données économiques avant de soutenir une réduction des taux.

L'espoir de plusieurs baisses de taux cette année, l'enthousiasme pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle et les bons résultats d'autres entreprises technologiques ont soutenu les actions au cours des derniers mois, bien que les gains aient été largement tirés par quelques actions fortement pondérées.

Toutefois, l'affaiblissement des données a également commencé à susciter des inquiétudes quant à la santé sous-jacente de l'économie.

"Si les nouvelles économiques sont mauvaises, nous aurons une baisse des taux, ce qui est bon pour les actions... mais cela pourrait en fait signifier de mauvaises nouvelles pour les entreprises", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth Management.

Citigroup a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 5 100 à 5 600 points.

À 11:55 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 12,52 points, soit 0,03%, à 38 790,62, le S&P 500 était en hausse de 6,61 points, soit 0,12%, à 5 479,84, et le Nasdaq Composite était en baisse de 20,08 points, soit 0,11%, à 17 836,94.

La société de technologie éducative Chegg a bondi de 14,5 % après avoir annoncé des suppressions d'emplois dans le cadre d'un plan de restructuration.

Le constructeur de maisons Lennar a chuté de 4,6 % après avoir annoncé des livraisons de maisons inférieures aux prévisions pour le troisième trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,92 contre 1 sur le NYSE et de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 41 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 49 nouveaux plus hauts et 128 nouveaux plus bas.