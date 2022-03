Le bénéfice de Lennar chute de près de 50 % en raison d'un problème de chaîne d'approvisionnement qui affecte les livraisons.

Les ventes de maisons ont été limitées par les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et la flambée du coût des matières premières telles que le bois d'œuvre, la hausse des taux hypothécaires ajoutant au frein.

Les taux hypothécaires américains ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans le mois dernier et pourraient continuer à augmenter, une tendance qui pourrait mettre davantage sous pression les acheteurs d'une première maison qui luttent pour surmonter les prix élevés des maisons et l'offre limitée de logements.

Les commandes de Lennar, un indicateur des revenus futurs, ont augmenté de 1% à 15 747 maisons au premier trimestre, tandis que les livraisons ont augmenté de 2% à 12 538 unités.

Le bénéfice net attribuable à la société est tombé à 503,6 millions de dollars, soit 1,69 $ par action, au premier trimestre clos le 28 février, contre 1 milliard de dollars, soit 3,20 $ par action, un an plus tôt.

Les revenus ont augmenté de 16,5 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars au cours du trimestre.