Lennar : BPA bien meilleur que prévu au 3e trimestre

15/09/2020 | 10:19

Lennar Corp publie au titre de son troisième trimestre un bénéfice net en croissance de 30% à 666,4 millions de dollars, soit 2,12 dollars par action, BPA supérieur de plus d'une cinquantaine de cents à l'estimation moyenne des analystes.



Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires stable à 5,9 milliards de dollars, avec une hausse de 3% des revenus de ventes de maisons qui reflète une augmentation de 2% du nombre de maisons livrées et une hausse de 1% du prix moyen.



'Les fondamentaux du marché du logement demeurent solides, soutenus par des taux d'intérêt historiquement bas et un excès persistant d'offre de stocks dans le neuf et l'ancien', indique le président exécutif Stuart Miller.



