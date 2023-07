Lennar Corporation a annoncé l'ouverture officielle et la disponibilité de 12 nouveaux modèles de maisons unifamiliales dans la communauté Two Rivers située à Zephyrhills. Two Rivers est une communauté planifiée qui proposera une gamme d'équipements destinés à ceux qui recherchent un style de vie actif ou un endroit où se détendre et se sentir chez soi. Avec plus de 3 000 acres de paysages boisés et de nombreux ruisseaux et plans d'eau, Two Rivers est l'endroit idéal pour se sentir chez soi.

Les maisons unifamiliales Lennar de Two Rivers comprennent des plans à un ou deux étages avec jusqu'à six chambres et trois salles de bains, entre 1 448 et 3 326 pieds carrés. Toutes les maisons sont dotées de comptoirs en quartz et bénéficient du programme Tout compris de Lennar, dans le cadre duquel les caractéristiques les plus populaires du constructeur sont incluses dans le prix de base de la maison. Les aménagements futurs de Two Rivers comprendront un clubhouse et une piscine, ainsi que des sentiers de promenade dans toute la communauté.

Two Rivers se trouve à quelques minutes en voiture des magasins Tampa Premium Outlets et The Shops at Wiregrass, ainsi que de KRATE, l'un des parcs à conteneurs les plus grands et les plus passionnants du monde, qui propose 29 restaurants, 17 magasins de détail, des jeux et des divertissements. Le Welcome Home Center et le bureau de vente de Two Rivers seront situés au 35127 Brackett Bend Rd, Zephyrhills, FL 33541.