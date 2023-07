Le 14 juillet 2023, Lennar Corporation a annoncé que Rick Beckwitt, qui a rejoint la société en 2006 et qui a occupé le poste de codirecteur général et de coprésident de la société depuis novembre 2020, a décidé de prendre sa retraite en tant que codirecteur général et coprésident et de démissionner en tant que membre du conseil d'administration de la société, à compter du 1er septembre 2023. La société a nommé Stuart Miller en tant que co-chef de la direction de la société pour succéder à M. Beckwitt, à compter du 1er septembre 2023. M. Miller continuera à exercer les fonctions de président exécutif de la société parallèlement à sa nomination en tant que co-chef de la direction.

Jon Jaffe, actuellement co-chef de la direction et co-président de la société, restera président et co-chef de la direction de la société à compter du 1er septembre 2023. M. Miller, 65 ans, qui restera président exécutif et deviendra co-chef de la direction avec M. Jaffe, travaille avec la société depuis 40 ans et occupe le poste de président exécutif de la société depuis avril 2018.