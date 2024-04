Lennar a annoncé l'ouverture de superbes nouvelles maisons unifamiliales protégées dans la communauté planifiée Tesoro Highlands, située sur une colline idyllique à Santa Clarita. Les Villas at Tesoro Highlands constituent quatre des cinq collections de maisons neuves et sont conçues pour les 55 ans et plus. Les acheteurs sont invités à visiter les maisons modèles de Tesoro Highlands et à en apprendre davantage sur le mode de vie de la communauté lors d'une grande ouverture le 6 avril de 10 h à 14 h. Les Villas de Tesoro Highlands offrent treize plans d'étage dans quatre collections de maisons uniques : Sierra Bella, Estrada, Toscana et Paseo.

Les plans de plain-pied offrent la commodité d'avoir tout ce dont on a besoin sur un seul niveau. Sierra Bella propose également un plan à deux étages. Les maisons ont une superficie comprise entre 1 653 et 2 675 pieds carrés, avec deux ou trois chambres à coucher et deux salles de bains et demie à trois salles de bains et demie.

Toutes les maisons de ces communautés fermées aux personnes âgées se caractérisent par des plans lumineux et ouverts, partagés entre la cuisine, la salle à manger et la salle familiale, ainsi que par l'accès à une spacieuse salle californienne qui permet de vivre et de recevoir à l'intérieur comme à l'extérieur sans effort. Certains plans proposent un espace de vie en casita avec une entrée séparée, un espace de vie, un bar, une chambre et une salle de bains. Les prix commencent à partir de 700 000 dollars.

The Villas at Teso propose des équipements de type station balnéaire, notamment The Oasis, un clubhouse exclusif réservé aux résidents et comprenant une piscine, un centre de remise en forme, des terrains de pickleball et un putting green. Idéalement situé à proximité de plusieurs centres commerciaux, le quartier abrite également des espaces naturels ouverts et des sentiers de randonnée. Les résidents de Tesoro Highlands ont également accès à un parc, à un jardin communautaire et au clubhouse The Retreat, qui comprend une piscine et un spa.

En plus des communautés 55+ de The Villas at Tesoro Highland, Lennar a dévoilé Avila, une communauté fermée de maisons unifamiliales comprenant trois plans d'étage à deux étages. La communauté offre également le populaire plan d'étage Next Gen de Lennar. Les maisons ont une superficie de 3 897 à 4 527 pieds carrés et contiennent de quatre à cinq pièces, de trois salles de bain et demie à cinq salles de bain et demie, ainsi que des pièces supplémentaires. Les acheteurs auront la possibilité de profiter de vues imprenables depuis certains terrains.

Chaque maison offre le programme Everything's Included® ? de Lennar, où les options et les améliorations les plus populaires du constructeur sont intégrées au prix de base de la maison. Cela comprend des appareils électroménagers haut de gamme en acier inoxydable, des comptoirs en quartz, des armoires sélectionnées par des designers et une foule d'autres accessoires intérieurs soigneusement choisis.

Tesoro Highlands est une communauté planifiée nichée dans les collines au-dessus de Tesoro del Valle à Santa Clarita.