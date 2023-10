Lennar a annoncé l'ouverture officielle de Madison at The San Francisco Shipyard, situé dans le quartier de Hunters Point-Bayview, surplombant la baie de San Francisco. L'inauguration aura lieu ce samedi 28 octobre de 11 h à 14 h. Elle comprendra des rafraîchissements et la possibilité de visiter les tout nouveaux studios et appartements d'une chambre de Madison, ce qui permettra aux futurs résidents de découvrir par eux-mêmes les maisons contemporaines et le style de vie riche en équipements qu'offre cette communauté dynamique de San Francisco, planifiée par le maître.

Les appartements d'une chambre et d'une salle de bains à Madison ont une superficie comprise entre 200 et 700 mètres carrés. Les studios s'étendent sur une surface comprise entre 1,5 et 2,5 mètres carrés. Toutes les maisons de Madison offrent des plans contemporains à aire ouverte qui maximisent l'espace et créent une circulation fluide entre les pièces. Ils disposent de cuisines entièrement équipées, de chambres à coucher confortables, de placards spacieux et de somptueuses salles de bains semi-suivantes, avec de grandes fenêtres qui baignent les intérieurs de lumière naturelle.

Toutes les nouvelles maisons Madison sont livrées avec le programme Everything's Included® de Lennar, qui offre des caractéristiques populaires sans frais supplémentaires. À Madison, cela comprend des appareils de cuisine GE® en acier inoxydable (cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur et micro-ondes), une laveuse et une sécheuse électriques GE® éconergétiques, des comptoirs Silestone, des planchers de bois franc Kember®, un climatiseur et un appareil de chauffage Carrier® à système bibloc, et plus encore. Destinées à créer des points de connexion pour les résidents de Madison, les nombreuses installations de la communauté comprennent un pavillon avec un salon entièrement meublé et une cheminée, un centre de remise en forme, un parc, une aire de jeux, une promenade artistique avec des tables de pique-nique, une grande cour, un garage à vélos et une station de lavage pour chiens.

L'emplacement de Madison, à quelques minutes du centre-ville de San Francisco, offre aux résidents un accès enviable à des attractions telles que Chase Arena, Oracle Park, le Financial District, le quartier Dog Patch, le corridor de la Third Street et certains des meilleurs musées, restaurants, boutiques et divertissements du monde. Dans l'ensemble, le San Francisco Shipyard comprend quatre collections : Madison à partir de 300 000 dollars, Landing à partir de 600 000 dollars, Monarch à partir de 800 000 dollars et Palisades à partir de 995 000 dollars.