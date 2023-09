Lennar Corporation a annoncé que le conseil d'administration de Lennar a augmenté la taille de son conseil à 11 membres et a élu Dacona Smith comme membre du conseil d'administration, à compter du 22 septembre 2023, pour un mandat s'étendant jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires de Lennar en 2024. M. Smith a pris sa retraite de Walmart en début d'année, après une carrière de plus de 30 ans. M. Smith a commencé en tant qu'employé horaire dans un magasin Walmart et a ensuite occupé plusieurs postes de direction, notamment dans la gestion des magasins, la gestion régionale et les opérations de l'entreprise.

Plus récemment, il a été vice-président exécutif et directeur des opérations de Walmart U.S. Stores. Chez Walmart, M. Smith a acquis la réputation de mener des stratégies d'efficacité opérationnelle, d'améliorer l'expérience des clients et de garantir des normes élevées en matière d'intégrité, d'exécution et de leadership.