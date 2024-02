On February 16, 2024, Lennar Corporation announced that it has received a shareholder proposal from John Chevedden requesting the Company to provide a report, updated semiannually, disclosing the Company?(i) les politiques et procédures de la société en matière de contributions et de dépenses effectuées avec des fonds ou des actifs de la société pour participer ou intervenir dans une campagne au nom d'un candidat à une fonction publique, ou (b) pour influencer le grand public, ou un segment de celui-ci, dans le cadre d'une élection ou d'un référendum, (ii) les contributions et dépenses monétaires et non monétaires utilisées de la manière décrite à la section 1 ci-dessus, y compris l'identité du bénéficiaire ainsi que le montant payé à chacun, et le titre de la ou des personnes responsables de la prise de décision au sein de la société. Le rapport doit être présenté au conseil d'administration ou au comité du conseil d'administration concerné et publié sur le site web de la société dans les 12 mois suivant la date de l'assemblée annuelle. En outre, la société a exhorté les actionnaires à voter contre la proposition des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires prévue pour le 10 avril 2024.