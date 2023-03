Lennar : La valeur du jour à Wall Street - Lennar bien loti au premier trimestre

Lennar s'adjuge 4,09% à 101,37 dollars à la Bourse new-yorkaise à la faveur de performances trimestrielles supérieures aux attentes. Le groupe de construction immobilière a annoncé un bénéfice net au premier trimestre fiscal de 596 millions de dollars soit 2,06 dollars par action, contre 504 millions de dollars, à la même période, l'an dernier. Les revenus ont atteint 6,49 milliards de dollars, contre 6,2 milliards de dollars un an avant. Le consensus FactSet était de 1,55 dollar de bénéfice par action pour 5,91 milliards de revenus.



Les livraisons ont progressé de 9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 13.659 logements, au-dessus des prévisions qui se situaient à 12.569.



Les prix élevés de l'immobilier ont contribué à compenser les pénuries d'approvisionnement dues à la hausse des coûts des matériaux et une pénurie de main-d'œuvre.



En vue du deuxième trimestre fiscal, Lennar entend livrer 15 000 à 16 000 logements et 62 000 à 66 000 sur l'exercice.



"Au cours du trimestre, nous avons vu une économie généralement forte à l'intersection d'une inflation élevée et de chiffres d'emploi élevés, tandis que le marché du logement a continué sur une route sinueuse pour tenter de trouver sa place", a indiqué Stuart Miller, le président de Lennar.