LENNAR : Wedbush n'est plus à sous-performance

Le 09 juillet 2024 à 14:58 Partager

Wedbush relève son opinion sur Lennar de 'sous-performance' à 'neutre', le titre du constructeur de maisons individuelles étant passé sous son objectif de cours maintenu à 144 dollars, et le broker ne voyant pas de catalyseur en développement pour ajuster sa cible.



Concernant une possible scission de terrains, pour laquelle le groupe n'a pas de calendrier, Wedbush estime que la taille potentielle de l'opération peut se monter à entre six et huit milliards de dollars désormais, contre une estimation initiale de quatre milliards.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.