Lennar a annoncé l'ouverture officielle de Cartwright Ranch, une nouvelle communauté planifiée à Crandall, Texas, une banlieue en pleine expansion située à 30 miles au sud-est de Dallas. Avec près de 4 000 terrains, Cartwright Ranch associe les modèles de maisons Lennar à des équipements de quartier de premier ordre, à un prix qui séduit un large éventail d'acheteurs. Les prix de Cartwright Ranch commencent à partir de 230 000 $.

Les acheteurs de Cartwright Ranch ont le choix entre cinq modèles de maisons dont la superficie varie entre 1 260 et 1 875 pieds carrés. Dotées d'une sélection d'extérieurs en brique-accentuée conçus par des professionnels, les maisons comprennent trois à quatre chambres à coucher et deux à deux salles de bain et demie. Les plans d'étage de la communauté, à un ou deux étages et à concept ouvert, comprennent des espaces de vie généreux, des cuisines contemporaines, des chambres à coucher confortables et des suites de propriétaire de style stationnaire.

Chaque maison est également dotée du programme Everything's Included®, exclusif à Lennar, dans le cadre duquel les options et améliorations les plus populaires du constructeur sont incluses dans le prix de base de la maison. À Cartwright Ranch, cela inclut un ensemble d'appareils électroménagers comprenant un lave-vaisselle, un four à micro-ondes et une cuisinière, ainsi que des comptoirs en granit, un revêtement de sol en vinyle de luxe et une foule d'autres touches intérieures soigneusement sélectionnées et d'accessoires de designer. Les résidents apprécieront les nombreuses commodités du quartier, notamment une piscine de type centre de villégiature, un centre communautaire, une aire de jeux et une ceinture verte.

Les enfants de Cartwright Ranch seront scolarisés dans le Crandall Independent School District, une future école primaire étant prévue au sein de la communauté. Cartwright Ranch bénéficie d'un cadre pastoral de banlieue, à quelques minutes des boutiques et des restaurants du quartier, du Rusted Rail Golf Club, du John Bunker Sands Wetland Center et de l'effervescence du RPM Speedway. Il se trouve juste à côté de l'U.S. 175, offrant une connexion directe avec les restaurants, les magasins et les divertissements de l'agglomération de Dallas.