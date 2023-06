Lennar : baisse de 37% du BPA au 2e trimestre

Le constructeur de maisons Lennar Corp a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté de 852 millions de dollars pour son deuxième trimestre 2022-23, soit 2,94 dollars par action, contre un BPA ajusté de 4,69 dollars sur la même période de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires issu des ventes résidentielles s'est tassé de 4% à 7,6 milliards de dollars, avec une augmentation de 3% du nombre de livraisons mais un repli de 7% du prix de vente moyen, tandis que ses nouvelles commandes ont augmenté de 1% en volume.



'Comme toujours, nous resterons vigilants alors que le marché du logement continue de se rééquilibrer entre la pénurie et la forte demande', indique le président Stuart Miller, qui prévoit pour l'exercice entre 68.000 et 70.000 livraisons de logements.



