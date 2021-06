Lennar : démarrage solide pour l'exercice 2021-22

Lennar Corp publie au titre de son premier trimestre 2021-22 un bénéfice net en croissance de 61% à 831,4 millions de dollars, soit 2,65 dollars par action, un BPA sensiblement supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



Le constructeur résidentiel a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 6,4 milliards de dollars, et vu ses nouvelles commandes en valeur progresser de 56% à 7,6 milliards, portant la valeur de son carnet de commandes à 11 milliards de dollars.



'Des taux d'épargne des ménages élevés durant la pandémie, des mesures vigoureuses de relance publiques et un retour progressif à la normalité ont soutenu l'économie tout en amenant le marché du logement à de nouveaux sommets', explique le groupe.



